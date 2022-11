Padre Manuel Ceballos García: Homilía del domingo 13 de noviembre

Si te mantienes firme, conseguirás la vida

Jesús no responde exactamente a la pregunta que le han hecho sus discípulos. Se refiere ciertamente al futuro, pero no para descubrirlo en todos sus detalles, sino únicamente para indicar los peligros que se avecinan y advertir a sus discípulos que estén preparados. Los falsos mesías se levantarán para proclamar el advenimiento de los tiempos mesiánicos, pero no anunciarán el Reinado de Dios tal y como Jesús lo entiende, sino como una reivindicación política de Israel.

También dice que estas revoluciones que han de venir no son aún la señal del fin, pero no dice de qué fin se trata. Posiblemente se refiere al último fin, al fin del mundo. Pero antes del fin, los discípulos de Jesús serán perseguidos por judíos y gentiles, y sus padecimientos serán un buen “testimonio” en su favor cuando llegue el juicio final.

Jesús quiere inspirar confianza y dar ánimo a sus discípulos: si ellos han de ser llevados ante los tribunales por causa de Jesús, es lógico que Jesús no los abandone. Por eso les promete ser Él mismo su abogado para darles aquella sabiduría que van a necesitar. Esto no quiere decir que saldrán ilesos, pero sí que su causa, que es la misma causa de Jesús, reportará una victoria moral y el Evangelio se propagará por el mundo. También Jesús fue llevado ante los tribunales y padeció y murió bajo Poncio Pilato, pero resucitó. Sus Apóstoles predicaron el Evangelio con la fuerza de la Resurrección.

Así pues, ante aquel esplendor del Templo de Jerusalén Jesús hizo una declaración desconcertante y “escandalosa”, y que san Lucas releyó con un signo que recuerda el acontecimiento ocurrido en el año 70 d.C., cuando el ejército del general Tito destruyó el Templo y toda la ciudad de Jerusalén: “no quedó piedra sobre piedra, todo fue destruido”.

Y, ante la pregunta sobre el “cuándo” sucederá aquello, Jesús usa el símbolo muy en boga en aquel tiempo: el apocalíptico, que comprendía escenarios terribles de guerras, carestías, pestes, terremotos y “hechos aterradores y grandes señales en el cielo”. Ahora bien, estas expresiones sirven para estimular con el lenguaje de ese tiempo la conversión y las actitudes de vida respecto del Reino de Dios. Estemos prevenidos contra el encanto de los falsos mesías y de los falsos profetas y, sobre todo, de perder a Cristo creyendo encontrarlo.

Cristo no se interesó del fin del mundo (como pregonan los Testigos de Jehová); Él se interesó y nos reveló esa meta de justicia y de salvación, de victoria sobre el mal y de liberación.