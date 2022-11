Carmen Boullosa recibirá distinción en la Filey 2023

Carmen Boullosa, autora de “El libro de Eva”, “El libro de Ana”, “Texas” y “Las paredes hablan”, entre otras obras, fue anunciada como ganadora de la edición 2023 del Premio Excelencia en las Letras “José Emilio Pacheco”, que conceden la Feria Internacional de la Lectura Yucatán (Filey) y la asociación UC-Mexicanistas.

El nombre de la ganadora se difundió anteanoche en las redes sociales de la Feria, cuyos responsables recuerdan que Boullosa es poeta, novelista, dramaturga y ensayista, activa desde la década de 1970.

Asimismo, es considerada tanto por la crítica como por la academia como una de las escritoras más influyentes de Hispanoamérica.

Boullosa, quien ha participado en varias ediciones de la Filey, ha recibido diferentes reconocimientos por su trabajo literario.

En octubre de 2013 concedió una entrevista al Diario sobre la historia de “Texas”, que, aseguró en esa ocasión, es “una revalorización de los personajes del western... hay rancheros, cazadores de búfalos, indios y hasta utopistas alemanes en esa Texas que era un vértigo de inmigrantes”.

“No es una novela puntual, todo está alterado, lo que quería era el imaginario. Solo me mantuve fiel a los personajes literarios”.

Su reto en esa novela era contar un western como los del cine, pero con sus leyes. “Entré en el poder de una narración, a la lucha entre el bien y el mal porque finalmente eso es el western, y aunque suele ganar el bien, aquí gana el mal”.

La novela, dijo, “sirve para entender el misterio de nuestro presente y el misterio mayor, que es estar vivos, qué estamos haciendo vivos aquí y lo que es peor, encima nos vamos a morir”.

“Me encanta escribir, me divertí como loca y cuando terminé dije ‘ahora sí ya me jodí porque ya no voy a poder escribir otra novela así’, pero ya estoy en otra, no pensé que iba a conseguir esto...”.

Que la autora tiene sentido del humor lo demostró cuando en 2008 obtuvo el premio Café Gijón de novela por “El complot de los románticos”. A la agencia de noticias EFE le confesó que había enviado la obra al concurso porque le había parecido “una broma literaria deliciosa”.

Sátira

La novela es una sátira sobre la vanidad de los escritores, así que proponerla a Café Gijón, un reconocimiento con mucha tradición, supuso para la autora una decisión muy pensada.

“Este premio tiene unas características muy peculiares. Viene de una tertulia literaria y no está ligado al dinero. Su fortuna no es un arreglo editorial, y por eso me presenté”, explicó.

La historia trata de cómo un día grandes escritores ya muertos, como Dante, Proust, Goethe, Silvia Plath, Jane Austen, Borges, Juan Carlos Onetti y Julio Cortázar, buscan una ciudad que albergue “El Parnaso”, congreso literario que concede al año un premio al mejor inédito de un maestro.

“Ésta es una novela loca, cabaretera, pop, entre carnaval y ensayo”, dijo Boullosa del libro, con el que rindió homenaje a escritores con los que tiene “una relación de amor-odio”.

Pero no solo la literatura es tema de ponencias de la escritora mexicana. En octubre de 2017, en el Festival de Escritores y Lectores de Ubud, en Bali, Indonesia, compartió sus opiniones sobre el narcotráfico.

En su participación, la autora con Mike Wallace de “Narcohistoria: Cómo México y Estados Unidos crearon juntos la guerra contra las drogas” criticó las políticas de combate del narcotráfico del vecino país.

“No es un asunto de crimen sino de salud pública”, afirmó sobre el consumo de drogas. “Cuando son perniciosas para la salud, como el tabaco o como el azúcar”, el Estado tiene que intervenir “como un supervisor y no como controlador”.

Asimismo, lamentó la dependencia de México a las remesas que envían los connacionales que trabajan en Estados Unidos. “La economía es dependiente, es un país mucho más poderoso que nosotros y a nosotros nos pasan a aplastar, y una manera preciosa de aplastarnos ha sido con psicoactivos, por su propio placer, es casi como una metáfora de un mal libro”.— Megamedia