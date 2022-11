Unen lo virtual y lo real en la danza de “Forecasting”

Un espectáculo interdisciplinario, en el que la tecnología es parte esencial del montaje, es el que presentará hoy en Mérida la artista Bárbara Matijevic, quien hará uso de una computadora portátil para desarrollar una coreografía que interactuará con las imágenes proyectadas durante la función.

“Forecasting” es el nombre del espectáculo que la artista originaria de Croacia presentará este martes a las 20 horas en la Sala de Arte de Créssida, como una especie de “after” del Festival Yucatán Escénica, que recién concluyó.

La presentación se realiza en colaboración con la Alianza Francesa de Mérida, ya que responde a la convocatoria “Saison culturelle” que emite la Federación de Alianzas Francesas y tiene el propósito de seleccionar diversos proyectos que puedan ser llevados a las distintas sedes del organismo.

En este caso, el proyecto tiene más de dos años que se realizó y se buscó la visita de la compañía “1er Stratagème”, pero, debido a la pandemia de Covid-19, no se pudo concretar sino hasta ahora.

Así lo explica el nuevo director de la Alianza Francesa de Mérida, Jean Christophe Napias, quien señala que se encuentran muy contentos de tener en Mérida el arte de Bárbara y al técnico que le acompaña para hacer posible la presentación.

Bárbara Matijevic detalla que el espectáculo es de una sola artista: ella y una computadora o laptop, pues en la pantalla del equipo se irán viendo una serie de imágenes tomadas de vídeos de YouTube.

En cuanto a los vídeos seleccionados, se tuvo el cuidado de reunir los que fueran a la escala del cuerpo de la artista, de manera que en ocasiones parecerá que ella se mete en la pantalla para hacer diversas cosas, esto con la idea de mostrar un poco la conducta humana y su nueva manera de grabarse a ella misma desde su propio punto de vista.

La creación dancística se trabajó en función de las imágenes. Bárbara es directora, bailarina y actriz; ya tiene un monólogo constante derivado de los vídeos, y otros que construyó como parte del proyecto.

La presentación se hará en idioma francés y se tendrá subtítulos en español.

No obstante, incluso podría no ser necesario tener que leer los subtítulos en el caso de las personas que no saben francés, puesto que la escenificación utilizará un lenguaje digital que es global y que ya muchos comprenden pues pertenecen a una generación que está inmersa en el internet.

La pieza ha sido presentada en una treintena de países, como China, Brasil, Perú, Ecuador, Japón y Singapur, además de numerosas ciudades de Europa.

En el país, la obra se presentó recientemente en Ciudad de México. Ahora le toca estar en Mérida y después se le llevará a Toluca.

“Forecasting” es una creación coreográfica del italiano Giuseppe Chico.

La entrada al espectáculo será gratuita, aunque habrá cupo limitado en la sala.— IRIS CEBALLOS ALVARADO