Orlando festejará el Carnaval

MIAMI (EFE).— Los visitantes a Universal Orlando Resort, el complejo de parques temáticos situado en esa ciudad de Florida y propiedad de NBCUniversal de Comcast, contarán del 4 de febrero al 16 de abril de 2023, durante las celebraciones del Carnaval, de la oferta gastronómica del Mardi Gras Float Ride and Dine Experience.

Universal Orlando Resort informó en un comunicado que, con motivo del Mardi Gras —Martes Gordo—, el nombre que se da al Carnaval principalmente en las entidades del sureste de Estados Unidos, estará disponible una oferta culinaria especial y una gran variedad de actividades de ocio.

Los visitantes podrán disfrutar de una comida de tres tiempos en uno de los cuatro restaurantes participantes: The Cowfish Sushi Burger Bar, NBC Sports Grill and Brew, Finnegan’s Bar and Grill y en el Lombard’s Seafood Grille.

Además, el público tendrá la “oportunidad exclusiva de reservar un lugar en las carrozas de Mardi Gras” para arrojar collares durante el desfile del evento.

El Universal’s Mardi Gras: International Flavors of Carnaval se llevará a cabo del 4 de febrero al 16 de abril de 2023 en Universal Studios, lo que transformará los parques temáticos en una fiesta centrada en la cocina inspirada en las celebraciones del Carnaval, desde Nueva Orleáns hasta Brasil.

La fiesta incluirá, además del desfile de carros alegóricos, varios conciertos de música en vivo.

El Mardi Gras en Nueva Orleáns es una de las celebraciones de Carnaval más famosas del mundo y se relaciona con una tradición de la religión católica.