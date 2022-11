Ya se siente José Ramón Enríquez un yucateco más

Para el dramaturgo, actor y director de teatro José Ramón Enríquez, en Yucatán hubo un público muy vivo para el arte escénico. “Creo que hay todavía un público muy seguidor del teatro regional, pero no de otro tipo de teatro, es difícil que el que iba a ver a ‘Cholo’ vaya a ver otro tipo de teatro”.

En ese sentido, dice que actores y grupos de teatro emergentes deben construir su propio público y “lo están logrando a pesar de no tener apoyos, meten sus proyectos en lo poco que queda, aunque sean cuatro pesos; con eso, el empeño y las ganas que tienen están creando sus públicos, pero no son masivos, una obra de teatro no llena el Peón Contreras”.

Le viene a la mente Paco Marín, quien presentaba sus producciones en el Teatro Peón Contreras y sí congregaba espectadores, “no sé si para temporadas enteras, pero sí para una o dos funciones; hay gente que tiene su público, (Francisco Sobero) ‘Tanicho’ lo tenía, y ha así ha sido siempre”.

“Siempre habrá alguien a quien le interese lo que te interesó a ti, a lo mejor no en tu siglo ni en tu ciudad, es como si lanzaras botellas al mar”, declara.

En la entrevista con el Diario —que comenzamos a publicar ayer—, Enríquez, quien recibirá mañana la Medalla Yucatán 2022, se dice enormemente optimista con el teatro, pero en la cuestión del financiamiento es “enormemente pesimista”.

“Estamos hablando de cultura, pero la infraestructura de los hospitales también se está acabando, se llegó a tirar y romper, sin un proyecto de construcción”, lamenta.

“Mis maestros marxistas decían: cuando vayas a quitar la pata de una mesa tienes que tener la otra que vas a poner, no la quites si no tienes otra, es una irresponsabilidad, no hay que quitarle todas las patas a la mesa porque acabas con ella”.

“Llegaban millones de presupuesto para cultura y ahora solo queda un chorrito, si es que queda algo”.

“Nacionalizado”

De la Medalla de Yucatán, señala que “soy hijo de refugiados y siento que Mérida y Yucatán son mi último refugio; que me reconozcan aquí me nacionaliza”.

“Uno de mis primeros encuentros con Mérida fue por ‘Madre Juana’, con la que gané el Premio (Nacional de Teatro) Wilberto Cantón; Paco Marín la montó en el Peón Contreras”, indica.

En la capital del país, el dramaturgo dirigió el Centro Universitario de Teatro de la UNAM en la primera administración del rector Juan Ramón de la Fuente y al concluir esta gestión se mudó a Mérida.

La decisión de radicar en el Estado la tomó antes porque le gustaron el Estado y la ciudad, aquí se sintió acogido y seguro. “De pronto Ciudad de México ya no fue la misma, viví en Santa María la Ribera, ahora le dicen Santa María la Ratera...”.

“Aquí me siento un poco como cuando era niño, con la seguridad de caminar sin el menor miedo”.

“Aquí es mi refugio, el último, por eso que me reconozcan aquí, que me quieran donde está mi casa, mis libros, mis cuadros, adonde llegué y me asenté y ocurrieron cosas, me emociona muchísimo, y ha sido una sorpresa enorme”.

“La medalla supone no solo un reconocimiento más, siento que me abraza Yucatán, sobre todo Mérida. Siento que me dicen: ‘Ya eres de aquí’; seguiré siendo ‘huach’, pero ya no soy simplemente un foráneo que llegó aquí, sino que soy de aquí, y tengo un profundo agradecimiento”, subraya.

“Muy emocionado”

José Ramón Enríquez asegura que se siente más que orgulloso de recibir la distinción, “me dan ganas de llorar, estoy muy emocionado”, dice con la voz entrecortada y los ojos húmedos por la emoción.

Con sus 67 años a cuestas, la pluma no se detiene entre sus manos, ya que sigue escribiendo. Adelanta que está trabajando en una obra para Pablo Mercader, actor y bailarín, quien será dirigido por Luis Ramírez.

Confiesa que, casi siempre, al concebir sus textos piensa idealmente en “un quién”; a veces éste existe, en otras ocasiones se trata de un “sueño”, como la idea de tener al británico Anthony Hopkins en una obra suya.

Pero cuando se está cerca de grandes actores, como califica a Eglé Mendiburu y Teo Flores, quienes protagonizan “¡Uy, el apocalipsis y yo con estos pelos!”, la inspiración surge a partir de las personalidades de ellos.

En Mérida, el actor, director y dramaturgo conforma junto con Pablo Herrero la compañía Teatro hacia el Margen, de la que han surgido numerosos proyectos.— Iris Ceballos Alvarado