Premio de novela a escritor cubano

MADRID.— Agustín Labrada Aguilera recibió el Premio de Novela Corta de la Fundación MonteLeón, ayer, en ceremonia en el Palacio del Conde Luna de León, España, informa la prensa local.

“Para mí es una gran alegría y una gran satisfacción haber obtenido este premio por la importancia del mismo y que dentro de mí que hacer literatura supone un paso significativo en tanto que yo vengo de la poesía, del periodismo cultural y del ensayo; ésta es mi primera novela y me está llenando de de muchas alegrías”, manifestó el escritor cubano residente en México.

Un galardón que recibe por la obra “Botas rusas”, trabajo que se centra en el país donde nació. Se trata de la historia de superación de dos jóvenes cubanos que entusiasmó al jurado.

“Se podría decir que la honestidad de la historia y de los personajes, la verosimilitud de todas estas acciones que aparecen en ‘Botas rusas’, que tienen que ver con unos adolescentes cubanos en una atmósfera de escasez y de represión y de mucho sueño, donde se combinan la ternura con la violencia”, afirmó para explicar por qué habría ganado el premio.

La obra se impuso a 427 novelas procedentes principalmente de Argentina, México y España.

Labrada se llevó un premio monetario y 50 ejemplares de la novela, publicada por Eolas Ediciones.

“Me di cuenta que tenía un libro que correspondía con lo que se solicitaba y probé porque por hacerlo no se pierde nada. No tenía ninguna esperanza y cuando recibí la llamada no cabía de contento”, admitió el escritor.

La Fundación MonteLeón otorgó previamente los premios de Poesía Joven y Libro de Cuentos.

Labrada Aguilera ha estado varias ocasiones en Yucátán, en la presentación de sus libros y conferencias sobre periodismo cultural.