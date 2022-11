María Beatriz Ríos Luján: Un agradecimiento al día a día

Dicen que la rutina es el mejor lugar para quedarse a vivir.

Mientras más jóvenes, queremos cada día una nueva aventura, llena de adrenalina que nos mueva todo el cuerpo. Pero conforme pasan los años y nos vamos percatando que la madurez conlleva mucho aprendizaje a través no solo de la alegría, sino de las pérdidas físicas, materiales y emocionales, empezamos a dar gracias que nuestro día a día no tenga grandes sobresaltos y hacemos de él un sitio amigable, así los embates de las tormentas se puedan pasar de la mejor manera.

Parte de mi entorno cotidiano se desarrolla en el bullicioso centro de la ciudad, donde ningún día es igual a otro.

La gente camina con paso ligerito y entre ellos puedo distinguir a mis “entrañables desconocidos”, esas personas con las que me cruzo diariamente e intercambiamos sonrisas o breves saludos. No sabemos nuestros nombres, solo sé que encontrarlos a diario me da la esperanza de que aún no nos hemos deshumanizado.

Nutrir el alma

Me gusta ver a la señora de pelo rizado que lleva de la mano a su hija al cole, la chica que corre para no perder el autobús, el estudiante de medicina y las venteras que atraen a los compradores con su ruidoso pregón. Y es entonces cuando empiezas a agradecer la rutina y poderla romper de vez en cuando para nutrir el alma y descansar el espíritu, para luego regresar a descansar las alas a ese lugar que hace de lo habitual un motivo más para agradecer.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación.