Reconocen el legado de José Ramón Enríquez en Yucatán

Una ceremonia emotiva, llena de camaradería, de profundo afecto, admiración y respeto hacia José Ramón Enríquez, se vivió ayer durante la entrega de la Medalla Yucatán 2022 al dramaturgo, actor y director de teatro, que ha dejado profunda huella en la cultura de Yucatán y en el país en general.

El Salón de la Historia del Palacio de Gobierno fue el marco en el que la secretaria general de Gobierno, María Dolores Fritz Sierra, hizo entrega de la Medalla Yucatán y el diploma correspondiente, en representación del Poder Ejecutivo, a José Ramón Enríquez y Alcázar.

Artistas de diversas disciplinas, sobre todo del área de teatro; promotores culturales, funcionarios de varias dependencias del gobierno municipal y estatal, y amigos del homenajeado estuvieron presentes en el acto, en el que José Ramón Enríquez abrió su corazón al momento de agradecer la distinción recibida.

El homenajeado hizo alusión a su padre Isidoro, un refugiado español en México, que mantenía amistad con Juan Duch Collel, quien se decía “yucatalán”.

“Mexicano por derecho propio y refugiado español por la esencial herencia paterna, tuve que aprender a manejarme en un mundo que me hacía sentir una contradicción andante”.

“Siempre me he sentido mexicano y nunca he dejado de sentirme refugiado, pero español ha sido tan solo un adjetivo. Como refugiado lo mío ha sido el Himno de Riego y la bandera roja, amarilla y morada de la República perdida”.

“Por eso creo que, muy necesitado de un nuevo refugio, vine a Mérida cuando mi Ciudad de México empezó a resultarme hostil y decadente”, admitió.

Recordó al recién fallecido Paco Marín, una de las personas que, dijo, fue fundamental para que decidiera instalarse en Mérida y quien dirigió la obra “Madre Juana”, de su autoría, que ganó la primera edición del premio de dramaturgia Wilberto Cantón, que otorgaba el gobierno estatal.

Habló de su desempeño como maestro en la Escuela Superior de Artes de Yucatán (ESAY), cuando recién se había creado, y en la que dirigió y escribió varias obras para diferentes generaciones de alumnos. Una de esas puestas en escena fue una versión de “La gaviota” de Antón Chéjov, para “una generación extraordinaria”.

Indicó que uno de los más brillantes egresados de esa generación, Ulises Vargas, acaba de ser nombrado director de teatro de la que fue su escuela, “con lo cual se cierra para mí de la mejor manera un ciclo de mi presencia en una escuela, que no solo me dio refugio, sino que me ha propuesto para esta Medalla”.

Hizo constar su inmensa gratitud a “todos y cada uno de ustedes, por haberme permitido encontrar en su Mérida mi más cordial y definitiva tierra de refugio”.

La secretaria de Gobierno señaló por su parte que el homenajeado ha llevado la palabra a todas partes: lo mismo a la escena teatral que a la página de un libro, así como también al salón de clases y a la promoción de la cultura. “Por encima de todo y contra todo, ha estado siempre la palabra, el espíritu de su palabra y, con ella, por supuesto, la poesía”.

“En los casi veinte años que el maestro Enríquez ha vivido en la calle 58 de esta ciudad, su presencia ha impulsado distintas iniciativas teatrales y literarias, tanto en la ESAY como en agrupaciones teatrales, cuyo propósito ha sido llevar la cultura a la población más necesitada. Así ha sido desde que nos eligió como destino para fortuna de los yucatecos”.

“Ahora que reconocemos su brillante trayectoria con la Medalla Yucatán 2022, la más alta presea otorgada por el Ejecutivo estatal desde 1967, no solo distinguimos su invaluable aportación a la cultura y a las artes de nuestra entidad, de México y del mundo, sino también intentamos enaltecer el peso y la influencia que su obra, es decir, su voz”.

“Es de necesaria justicia agradecerle a nuestro homenajeado el hecho de que haya venido a Yucatán a contribuir con sus conocimientos, con su ímpetu emprendedor y con su sensibilidad hacia quienes más lo necesitan”.

“El legado de José Ramón Enríquez ha sostenido sin pausa una abierta conversación con los problemas y fenómenos contemporáneos que nos afectan, buscando con ello la igualdad entre todos nosotros”.

Antes de eso, el maestro Javier Álvarez Fuentes, director de la ESAY, dio lectura a una semblanza del homenajeado, en la que hizo constar su fructífera trayectoria, en la que ha cosechado los premios más importantes a nivel regional y nacional.

También, en representación del jurado calificador de la Medalla, Celia Rosado Avilés, secretaria general de la Uady, presentó el laudo por el que se eligió a José Ramón Enríquez como el ganador de la edición 2022. Además de la mencionada funcionaria, integraron el jurado Jorge Luis Canché Escamilla y Enrique Martín Briceño, quienes estuvieron entre la concurrencia.— IRIS CEBALLOS ALVARADO