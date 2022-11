La lectura y los libros, un peligro

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal). — “Toda democracia vive bajo la sombra de la ambición de los gobernantes y ninguna democracia está a salvo. Nosotros ahora estamos viviendo, después de la Segunda Guerra Mundial, un resurgimiento del fascismo como no se ha visto nunca”, afirmó Alberto Manguel, quien anteayer, junto con Irene Vallejo, recibió la Medalla “Carlos Fuentes” que otorga la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL).

“No podemos entender, los que somos lectores, cómo hay esa falta de memoria en tantos lugares del mundo”, dijo recordando el atentado que sufrió Salman Rushdie en Estados Unidos.

El autor recordó el hecho en una feria de la lectura y el libro porque lo que le ocurrió “fue la demostración de lo que significa el peligro de la lectura” y sentenció que ese es un ejemplo del “extraordinario poder que nos concede la lectura y lo peligroso que ese poder significa para gobiernos totalitarios”.

Además, Manguel recordó los hechos que están sucediendo en Irán con mujeres que piden leer, y agregó: “pero no nos sintamos tan cómodos, vimos ayer cómo el gobierno de la provincia (Guadalajara) protestó contra la FIL porque los estudiantes habían pedido más presupuesto para su universidad. Esa es la obligación del gobierno: educar y fomentar la lectura”.

El peligro que el libro y la lectura representan para el poder fueron los ejes sobre los que Irene Vallejo y Alberto Manguel centraron su conversación en la apertura del Salón Literario, tras la cual fueron investidos con la Medalla “Carlos Fuentes” por Silvia Lemus, viuda de Carlos Fuentes.

En una conversación moderada por la escritora Rosa Beltrán, quien dijo que “en la amenaza de los regímenes totalitarios, sean de derecha o sean de izquierda, los libros siempre tienen un papel protagónico y enigmático”, Alberto Manguel recordó que cuando aprendió a leer no tenía ninguna conciencia del poder de los libros.

“Yo pensé que solo era un placer maravilloso que los libros me concedían y que no tenían fin. Todavía creo que no tienen fin”, señaló.

Irene Vallejo, autora de “El infinito en un junco”, aseguró que toda la historia y las transformaciones de la lectura tienen que ver en realidad con el proceso de democratización de los libros y la lectura.

“Los libros nos han dado herramientas para saber quiénes somos y soñar con quiénes queremos ser”, señaló y agregó “la vida de los libros ha sido peligrosa desde el primer instante”.

Asimismo, dijo que la historia del libro sería una novela negra, “una novela siempre llena de enemigos acechantes en la sombra que están buscando la forma de controlar, de mantener silenciados ciertos libros, sobre todo de elegir quiénes son las personas que leen”.

Acto emancipador

Citó como ejemplo revelador de lo emancipadora que es la lectura, la forma en que Estados Unidos, durante la esclavitud, impidió a los esclavos aprender a escribir y a leer amenazándoles con castigos brutales.

“Estados Unidos tiene la oscura singularidad de haber sido el único país que ha llegado a promulgar leyes contra la alfabetización, estableciendo penas contra aquellos que querían aprender a leer sin tener el derecho reconocido a hacerlo. Y es, además, una historia hermosa de quienes se revelaron contra esta prohibición. Barcos que recorrían el Misisipi como escuelas flotantes al margen de las leyes y donde se enseñaba a leer”.

Durante la conversación celebrada en el salón “Juan Rulfo”, el foro más importante de la FIL, a la que acudieron cientos de lectores, Irene Vallejo aseguró que lo que hay detrás de todas las prohibiciones que ha tenido el libro y la lectura es una lucha por el derecho a soñar, un derecho que no se les reconocía a todos, menos a las mujeres que “tenían que ser educadas en la resignación y no en la esperanza y no en el sueño. Y por eso la lectura era tan revolucionaria, y estoy convencida de que lo sigue siendo todavía”.

Y reconoció que una de las principales razones para la esperanza en la época contemporánea es que estemos rescatando a autoras que quedaron silenciadas, que nunca existieron para la tradición o aquellas cuyos nombres no formaron parte, por ejemplo, del “boom” latinoamericano. Mujeres que hoy son reivindicadas.

La reflexión de Irene Vallejo fue a propósito de la pregunta de Rosa Beltrán sobre si los dos galardonados leen a mujeres escritoras, clásicas o contemporáneas. La respuesta de Manguel fue contundente: “No. Yo leo literatura. A mí no me interesa ni la nacionalidad ni el sexo ni la lengua del autor. Me parece un insulto decir que leo un libro de Irene Vallejo o Rosa Beltrán o de Gioconda Belli o de Amparo Dávila (la lista es infinita) porque son mujeres; creo que es un insulto hacia los autores de esa obra y la obra misma”.

El también traductor, hasta hace unos años director de la Biblioteca Nacional de Argentina, donde se encuentra la biblioteca de Borges, dijo que, idealmente, como lo señaló Margaret Atwood, toda la literatura tendría que ser anónima y que deberíamos entrar en el libro como entramos en territorio nuevo; que somos nosotros, los lectores, los responsables de esa lectura.

“No quiero juzgar un libro porque el autor sufrió en su infancia y luego tuvo tales problemas, eso no tiene nada que ver con la obra. Claro, estoy hablando de una lectura ideal y no es posible, pero me esfuerzo realmente en no pensar si el autor es mujer, hombre, trans, gay o lo que sea”, concluyó Manguel, quien junto con Irene Vallejo son dos de los invitados principales de la FIL, inaugurada el pasado sábado.