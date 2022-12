En el transcurso de la vida podemos elegir muchas cosas de acuerdo con nuestras preferencias, bolsos, zapatos, ropa, a qué cine o restaurante queremos ir, a dónde viajaremos en nuestras próximas vacaciones, a qué familiar visitarás y hasta quiénes serán tus amigos.

Pero… los compañeros de trabajo son como la lotería: no puedes elegirlos, te tocan por azar. No importa las amenas o profundas pláticas que entablen sobre diferentes temas, que partan pasteles con motivo de algún cumpleaños, organicen excursiones o que en la posada navideña de la empresa brinden al calor de las copas y en el karaoke canten: «No hay que llorar, que la vida es un carnaval… Es más bello vivir cantando».

Lo cierto es que la convivencia cotidiana puede resultar desgastante, pasas con ellos más de la mitad del día en un ambiente que a ratos transcurre en tensa calma, ambientado con un calor desbordante o frío polar porque el clima nunca recibe la visita de los encargados de mantenimiento y entre tus colegas nunca faltará uno cuya sola presencia te resulte desagradable e indudablemente, en algún punto, la tuya también molestará a alguien más.

Aquí vale aconsejar lo valioso que resulta tener, por lo menos, un aliado para sobrevivir. Mientras tanto, aquí te presentamos 15 tipos de compañeros de trabajo que te puedes encontrar en cualquier empresa, después concluirás si conoces otros.

15 tipos de compañeros de trabajo que te puedes encontrar; ¿conoces otros?

1. El que rompe el hielo

Es bastante probable que, cuando recién te incorporadas a la empresa, haya sido la primera persona de tu oficina con la que entablaste un diálogo que no tenía nada qué ver con el trabajo cuando no sabías en quién refugiarte.

Siempre hay algún compañero simpático y, con suerte también empático, que te ayuda a romper el hielo y te pone al día sobre lo importante, trátese de cuestiones prácticas o intrigas de oficina.

Tipos de compañeros de trabajo que te puedes encontrar: el que rompe el hielo

2. El trabajador compulsivo

Este colega es inconfundible, lo reconocerás a leguas, pues es como una lucecita en la oscuridad, quizás porque es una de las personas con las que menos trato tienes, ¿a qué hora su no da tregua a sus labores?

Es una persona responsable y eficiente, ¡eso no está en duda!, pero le cuesta, a veces, relacionarse con los demás. Tal vez se refugia en sus tareas para esconder su tendencia asocial.

3. El experto

Este tipo de compañero de trabajo es especialista en todos los temas reales e imaginarios, lo mismo puede opinar sobre el Bosón de Higgs, el conflicto de Ucrania, el teorema de Tales, la obra de Pierre Auguste Renoir, la paradoja de Schrödinger, en todos los casos desea aparentar que es más listo que el resto, lo cierto es que saben poco o nada de lo que hablan, pero pretenden imponer su punto de vista.

Tipos de compañeros de trabajo que te puedes encontrar en cualquier empresa

4. El que pide prestado y nunca paga

Este es de los principales especímenes, y no me refiero a grandes cantidades, sino de a poco, cinco pesos, diez, con eso logra que nadie escape en la oficina.

Pide dinero con aparente emergencia, por inercia estiran la mano hasta dos personas a la vez, cuando reparan en quién es, de inmediato se lamentan por haberlo hecho. También hay otros que ni por descuido atienden esas peticiones porque ya les adeudan mucho.

5. El trasnochado

Todos podemos serlo en determinado momento, pero hay uno que destaca porque siempre aprovecha cualquier tiempo libre, por minúsculo que sea, para tomar una siesta. Con frecuencia suele despertar sobresaltado pensando que se le ha hecho tarde para ir al trabajo, pero tras espabilarse se tranquiliza al darse cuenta de que ya está ahí.

6. La mamá / el papá de la oficina

No necesariamente es el jefe, sino la persona que más años lleva en la empresa o departamento en el que laboras y suele fungir como voz de la razón y la sabiduría. No sólo porque conoce de la A a la Z todo de lo que habla, sino porque tiene cierta facilidad para conciliar y establecer buen ambiente.

7. El fumador

Su área favorita será la terraza o la banqueta, lo distingues con rapidez por el vaho y el tufo que trae consigo, luego de sus intermitentes salidas, cuando regresa a su sitio.

Tipología de compañeros de trabajo

8. El informático

Es necesario mantener buenas relaciones con él para que no termines lanzando la impresora por la ventana o contra la pared en un momento de urgencia o crisis.

9. La repostera

Sus mejores amigas bien podrían ser la Moulinex Cuisine Companion o la Thermomix. Hay que admitir que su presencia en una empresa es vital porque endulza las tediosas jornadas. Es casi seguro que tendrá un blog de pasteles, cupcakes y demás delicias.

Basta mostrarle un poco de interés para que seas abrumado con todas las fotos de sus últimas creaciones e inducido a escuchar una letanía sobre ingredientes y formas de preparación. Son como la tía que acaba de descubrir Facebook o WhatsApp.

10. El parlanchín

Es fácilmente identificable y aunque en ocasiones puede resultar un buen punto de escape del estrés de la oficina, en otras puede ser el causante. Sobre todo cuando habla de cosas inapropiadas, frívolas o cuando se pasa tomándose confianzas con temas personales que no proceden.

11. El DJ

Cualquiera en tu oficina puede serlo, incluso tú. Se caracteriza por crear sus eventos en Facebook y enviarte invitaciones. Te recomiendo elegir bien a qué compañeros de trabajo tener de contacto en tus redes sociales.

12. El metiche

Es el topo de la oficina. Su principal actividad es filtrar información a las altas esferas y puede que hasta a los medios de comunicación. Nunca se sabe.

13. El memista

Como su nombre lo indica, tiene particular inclinación a hacer memes. Que reírse un poco de lo que ocurre no está mal, pero si se obsesiona la ironía se le va de las manos y se convierte en mordacidad, dejando al descubierto a una persona agresiva que disfrazan su ominosa personalidad de buen humor e ingenio, haciendo escarnio sobre cualquier circunstancia de sus compañeros.

14. El chismoso

Siempre está tratando de averiguar qué hace el resto con su vida personal para luego platicarlo a su manera. Bajo esta entretenida forma de invertir el tiempo, se revelan personas cuya vida es tan vacía que se ven en la necesidad de intentar llenarla con lo que ocurre en las ajenas.

15. El que no te da buena espina

Este tipo de compañero de trabajo no es sencillo definir y, a veces, tampoco sabes cómo relacionarte con él, lo único que tienes claro es que no te da buena espina. Quizás es algo críptico, con un cierto aire artificial; y es que no es propiamente lo que dice, sino cómo lo dice, su lenguaje corporal, sus gestos; como una cierta contradicción entre lo que dice y lo que transmite.

Colegas que te encuentras en cualquier empresa

Estos fueron los 15 tipos de compañeros de trabajo que te puedes encontrar; aunque es claro que la lista es infinita, y éste es sólo un breve compendio de lo que se puede ver con mayor frecuencia en las empresas u organismos, incluso alguno de estos tipos los encuentras hasta repetidos. ¿A cuántos de ellos identificas en tu oficina? ¿Conoces otros?