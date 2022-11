Los sonidos graves ponen a bailar

MADRID (EFE).— Los sonidos graves de muy baja frecuencia hacen que la gente baile más, en concreto un 11.8% más, según un estudio realizado en un concierto de música electrónica.

La investigación, que publicó ayer “Current Biology”, estudió el movimiento de los cuerpos y concluyó que cuando se introducían sonidos graves, demasiado bajos para que se escucharan, la gente bailaba más.

El autor principal del estudio, Daniel Cameron, de la Universidad McMaster (Canadá), centra su carrera en los aspectos rítmicos de la música y en cómo hacen que nos movamos. “La música es una curiosidad biológica: no nos reproduce, no nos alimenta y no nos abriga, así que ¿por qué le gusta a los humanos y por qué les gusta moverse con ella?”, dice.

En la Universidad McMaster se creó un LiveLab que enlaza a la ciencia con las actuaciones en directo y está equipado con un sistema de captura de movimiento en 3D y otro de sonido con altavoces mejorados para producir frecuencias tan bajas que son indetectables para el oído.

El equipo reclutó a participantes para asistir a un concierto del dueto de música electrónica Orphx y los dotó de diademas con sensores de movimiento.

Durante los 45 minutos de la presentación los investigadores manipularon altavoces que emitían sonidos graves muy bajos: los encendieron y apagaron cada dos minutos. Descubrieron que la cantidad de movimiento era un 11.8% mayor cuando estaban encendidos.

“Los músicos estaban entusiasmados de participar debido a su interés en la idea de que los bajos pueden cambiar la forma en que se experimenta la música de una manera que impacta en el movimiento”, destaca Daniel Cameron.

“Las frecuencias muy bajas también pueden afectar a la sensibilidad vestibular, aumentando la experiencia del movimiento de las personas. Para determinar los mecanismos cerebrales implicados habrá que estudiar los efectos de las bajas frecuencias en las vías vestibulares, táctiles y auditivas”.