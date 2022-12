Padre Manuel Ceballos García: Homilía del domingo 11 de diciembre

“El más pequeño, es más grande que él”

Hoy también tenemos la figura de San Juan el Bautista, pero acompañado de Jesús, quien traza las pinceladas geniales de su persona, una secuencia de signos de salvación y de liberación que él ofrece: ciegos, cojos, leprosos, sordos, mudos y pobres que proclaman la venida del Reino de Dios en las palabras y en las obras de Cristo.

Juan el Bautista, el último de los profetas del Antiguo Testamento, esperaba con impaciencia que se manifestara al pueblo el Mesías. Es verdad que había llegado hasta él cuanto se decía sobre “las obras de Cristo”, pero la conducta de Jesús le desconcertaba y no sabía a qué atenerse: ¿Es Jesús el Cristo, el Mesías que ha de venir al mundo, o habrá que esperar a otro? Juan había anunciado la venida de un Mesías justiciero, “más fuerte” que él incluso por su conducta más severa: “bautizaría con fuego” y no solo “con agua para la penitencia”.

Jesús respondió a la pregunta de Juan el Bautista mostrando con sus obras que en él se inauguran los tiempos mesiánicos; en sus milagros pueden verse las señales anunciadas por el profeta Isaías. Además, Jesús anuncia a los pobres la Buena Noticia de la Salvación, y ésta es otra señal mesiánica aún más decisiva. Por eso es dichoso el que no se sienta defraudado por él. Bienaventurado será San Juan si, a pesar de ser sorprendido por la conducta de Jesús, humilde y manso de corazón, acepta la persona y el mensaje del que había de venir y que ya está presente. El Señor que viene es siempre diferente a lo que nos imaginamos; a pesar de todas las profecías, la venida del Señor es sorprendente, es nueva.

Jesús hizo un gran elogio de la persona y de la obra de San Juan. Su precursor no es una caña azotada por el viento. Es un hombre recto que no se doblega ante los poderosos y que no lleva la vida fácil de los palaciegos. San Juan es un profeta, y más que un profeta: él es el heraldo que precede al Señor y anuncia su venida. Juan el Bautista es el mayor hombre nacido de mujer. Pero San Juan pertenece al Antiguo Testamento; por eso cuanto sucede a partir de Cristo es incomparablemente superior a todo lo anterior...

Así pues, el relato del Evangelio de este domingo nos presenta tres mensajes muy claros: 1) el mensaje de Jesús no es algo ilusorio, sino real, que se puede y se debe experimentar desde ahora; la felicidad es posible y debemos esforzarnos para que se haga realidad; 2) se necesitan personas decididas para ir haciendo realidad dicho mensaje del Reino de Dios; 3) no debemos escandalizarnos del modo como Dios actúa en medio de nosotros para no cambiar sus planes...