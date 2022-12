Tom Gauld publica un nuevo libro que es crítico y divertido

BARCELONA (EFE).— El escocés Tom Gauld es un maestro de la síntesis, un don que traslada a sus viñetas y tiras cómicas, en las que utiliza la ironía y el humor para acercarse a los mundos de la ciencia o la creación literaria, tales como los reunidos en su libro “La venganza de los bibliotecarios”, publicado con el sello de Salamandra Graphic.

Gauld (1976), apasionado de los libros, visitó recientemente Barcelona y Madrid para presentar el libro, que en 180 páginas recopila algunos de los trabajos que publica en el diario británico “The Guardian”.

Con su reconocible y sencillo estilo, y también con la profunda, flemática, carga de sarcasmo que le caracteriza, Gauld es capaz de poner patas arriba todas las estancias del mundo literario.

“La idea de la ‘venganza’ que se sostiene en el título surgió cuando el gobierno británico anunció recortes a las bibliotecas. Quise hacer una tira apoyándoles y, como estas personas suelen ser unas personas encantadoras, pensé en convertirlos en villanos que se apoderaran del mundo, así todo sería más divertido”, declaró.

Para Gauld, los bibliotecarios son “un verdadero símbolo del amor más puro hacia la lectura y los libros, libres del ego del autor” e, incluso, de la vertiente comercial de las librerías.

Esta “venganza” parte de los bibliotecarios pero no se detiene ahí, Gauld también exhibe el circo de tres pistas del mercado editorial, sus rituales, sus combates de vanidad, de falsa modestia o directamente “de envidia por el éxito ajeno”, que el ilustrador trata de una forma compasiva, sin olvidar a los autores, editores, personajes novelescos, críticos y, por supuesto, a los lectores.

Y lo hace todo con la diversidad formal con la que se le conoce y en la que igual cabe un microrrelato pandémico inspirado en Kafka que interesantes pasatiempos de lectura y un sistema de tramas y de novelas de suspenso en las que mezcla palabras de forma aleatoria, o trabaja embelleciéndolas directamente para una versión veraniega (“Jane Airbnb”, “Historia de dos ciudades de fin semana”).

El autor se atreve a especular sobre supuestos momentos de la historia de la literatura: esa visita de James Joyce a su editora para presentarle el “Ulises” y ella a cambio sugiere al escritor irlandés que convierta a su Leopold Bloom en detective, porque los thrillers, obviamente, venden mucho, mucho más que la propuesta del “modernismo literario”.

Es difícil encasillar a Gauld, pues es un creador que juega además con el continente, con el formato de la tira, ya sea desde una sola viñeta o tan solo un mosaico de ventanitas, laberintos secuenciales en los que el lector se ha de dejar guiar como en un juego, una fórmula visible también en el anterior recopilatorio, “El departamento de las teorías alucinantes”, en el que el autor ponía a los científicos bajo la lupa de su microscopio gráfico.

“Me gusta hacer una tira cómica con 25 paneles u otra que se lea al revés. Cuando estoy encallado con las ideas pienso entonces en el formato. A veces surge una idea que me dirige a tres viñetas y en otras lo interesante es ver cómo se traslada a algo visual”, dice Gould.

“No podría haber hecho una tira diaria durante 17 años si no pudiera ir jugando con el formato, me hubiera aburrido”, admite el autor, premio Eisner en 2018 por “En la cocina con Kafka”.

Y el humor es como médula, un humor que surge, dice, de la imperfección. “El humor se basa en que las cosas no vayan bien, yo me centro en lo peor de cada cosa, los autores han de ser arrogantes; los críticos, malas personas; pero a veces me siento mal cuando represento crueles a los editores, porque los míos siempre han sido fantásticos conmigo”, se justifica Gauld riendo.

El autor, que también colabora con “The New Yorker” y “New Scientist”, carga siempre con varias libretas —tiene decenas guardadas— donde apunta las ideas que le surgen mientras “hace cosas” en su día a día, y aunque algunas no funcionen al principio las guarda como “compostaje” por si, “quién sabe”, las puede reutilizar.

“Lo más importante es que se te ocurra la idea. Tengo un estilo muy sencillo, dibujo como cuando tenía doce años, muy esquemático, diagramático”, reconoce.

“Cuando la idea me viene, ya está casi todo el trabajo hecho. La mayor parte del tiempo lo dedico a pensar, es muy difícil tener ideas, no puedes ponerte a ello. Lo que hago es pasear, hablar conmigo mismo, escuchar... con el libro de bocetos abierto”, añade el autor acerca de su método de trabajo.

Recientemente dio el paso a la literatura gráfica para niños con “El robot de madera y la princesa tronco”, que, de acuerdo con Gauld, “es una especie de guión de actuación para madres y padres poco habituados a contar cuentos”.

Es una historia que se inventó para que sus propias hijas se durmieran y en la que explora otra de sus filias: el mundo robótico. “Me gustan, son más fáciles de dibujar que los humanos” y la tecnología.

“No quiero que los cómics se vean como algo de la Edad Media, de alguien que está todo el día quejándose del hombre moderno por sus Tik Tok y sus Instagram. Me gusta jugar con la tecnología en mis tiras y reírme de ella, pero sin parecer un negacionista tecnológico”, remarca Gauld.