La batería es para los “Primitivos”

El sonido impetuoso de la batería inundó el auditorio del Palacio de la Música e hizo vibrar las emociones al ritmo que marcaron Alfonso André y Chema Arreola, en una velada llena de anécdotas y música de rock.

Un público muy diverso se dio cita anoche para ser parte de “Primitivos”, el concierto, la clase maestra y la charla de Alfonso y Chema.

Jóvenes, pero también algunas personas maduras y otros ya pintando canas, acudieron al evento para demostrar que la música no tiene edad y que se disfruta el rock sin importar los años y el género.

Atuendos con predominio de colores oscuros, cabello largo en algunos casos y uso de accesorios como sombreros y pulseras fueron comunes entre los asistentes.

La actividad dio comienzo con la presentación de la banda Lullaby, que presentó algunos de sus temas originales, como “Grandes misterios” y “Ahorita”.

Tras unas cuantas canciones cedió el escenario a Alfonso André y Chema Arreola. Este último salió primero para dar una introducción.

Explicó que con “Primitivos” viajarían al origen de la amistad entre ambos, sus inicios en la batería y un México que ya no es.

“Imagínense que en lugar de tener esta guayabera yucateca color negro tengo una camisa negra, el pelo parado, es 1987 y camino por la colonia Roma (en Ciudad de México) con los ojos muy pintados, escucho en los walkman a Depeche Mode y siento que la vida es otra cosa”, dijo Chema.

“En el pantalón llevo un casete que me dio mi amigo Javier Vallarta, lo pongo y suena y sueño, ¿por qué no?, una cosa que dice: ‘Será por eso que me dan electroshocks’”.

Chema recordó la canción “Perdí mi ojo de venado”, otras que estaban el casete y el bombo que alguien tocaba como nadie... Entonces presentó a Alfonso André, quien de inmediato recibió un cúmulo de aplausos.

Sentados en sillones iniciaron la plática entre ellos, en la que revelaron algunos secretos y evocaron temas de Caifanes, Jaguares y La Barraca, entre otros, que el público disfrutó a plenitud.

Chema dijo que la batería la tocan los que tienen personalidad nerviosa, a lo que André afirmó que sin duda los bateristas tienen una personalidad particular, no cualquiera puede hacerlo, golpear cosas tiene para ellos un sentido terapéutico.

Rememoró cuando de niño ordenaba sus juguetes en la alfombra y con ganchos de madera a los que les quitaba el metal imitaba a Ringo Starr mientras escuchaba canciones de Los Beatles que grababa de la radio.

Contó que su hermana tuvo gusto por la batería una temporada y gracias a eso pudo desde temprana edad tener acceso al instrumento. Por imitación a su hermana a pesar de ser zurdo toca como derecho.

André también habló de las baterías que ha tenido, como una Majestic que “era una porquería”, pues los platillos eran de tan mala calidad que acababan arrugados.

Tras unos minutos de charla pasaron a la batería y la magia se hizo presente.

El sonido transparente del instrumento se escuchó a plenitud en secuencias de temas como “Sombras en tiempos perdidos”, “Nubes” y “Afuera”. Los asistentes disfrutaron de la dinámica entre historias, anécdotas y música, y desde el comienzo se animaron a cantar algunos de los temas, mientras André y Chema los tocaban en la batería.— Iris Ceballos Alvarado