Megamedia apoya su labor

“Contar con este apoyo de Grupo Megamedia nos permitirá continuar con nuestra labor: apoyar a niños y niñas con discapacidad auditiva”, expresó Juan Carlos Santana Estrada, director de la Fundación “Elda Peniche Larrrea”, luego de recibir los $36,224 recaudados en la Carrera Megamedia 2022.

Santana Estrada recibió el apoyo a nombre de la presidenta de la fundación, María del Pilar Larrea Peón, y agradeció a todo el equipo de Megamedia, a los patrocinadores y corredores que participaron en el evento.

“Fue una carrera muy bonita, muy emotiva; pero lo más importante es poder sensibilizar a la sociedad sobre la discapacidad y la necesidad de seguir apoyando y hacer cosas con causa”, dijo el director, tras recibir el cheque de manos de Cecilia Pasos López, gerenta de Mercadotecnia de Megamedia.

En su mensaje de agradecimiento, Santana Estrada recalcó que el apoyo servirá para seguir trabajando con los niños y niñas en terapias de lenguaje y de lengua de señas, así como la entrega de auxiliares auditivos.

Por su parte, Cecilia Pasos resaltó que los $36,224 recaudados en la Carrera Megamedia, efectuada el pasado 27 de noviembre, son posibles gracias a los corredores.

Beneficiarios

La Fundación “Elda Peniche Larrea” actualmente atiende a 25 familias con niños y niñas que presentan discapacidad auditiva.

“Iniciar 2023 con un recurso es muy importante para cualquier organización civil, y la verdad estamos muy agradecidos con Grupo Megamedia por haber hecho este evento con causa”.

La fundación brinda terapias de lenguaje, de lengua de señas mexicana y psicológicas, y lucha contra el rezago educativo de personas con discapacidad auditiva.

La sordera es una de las llamadas discapacidades no visibles, pues no se percibe a simple vista como otras; sin embargo, dijo, es muy frecuente en Yucatán. Añadió que, aunque no se tiene el dato exacto sobre cuántas personas con sordera hay en Yucatán, el Estado ocupa uno de los primeros lugares, al, menos en el Sureste.

“Definitivamente hacemos un trabajo de sensibilización sobre esta discapacidad que muchas veces es olvidada por no ser tan visible”, finalizó Santana Estrada su intervención.

A la entrega también asistió Leticia Contreras Canto, administradora de la fundación.— IVÁN CANUL EK