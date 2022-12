Presbítero Alejandro de J. Álvarez Gallegos: Liberarse y permitirse vivir sentimientos y emociones

Las emociones y los sentimientos nos acompañan todos los días de nuestra vida. De algunos de ellos somos más conscientes que de otros. Simplemente no podemos vivir sin sentimientos.

Entonces, ¿por qué frecuentemente los reprimimos? Las emociones y sentimientos son una manera de comunicarnos y expresarnos hacia las personas, cuando no lo hacemos correctamente podemos incluso sufrir y enfermarnos.

En esta época del año es común que nos sorprendan sentimientos y emociones que podrían no ser comunes. Uno de ellos es la tristeza, que llega en el momento de algún dolor o simplemente por una causa no necesariamente grave. No es lo mismo que la depresión, aunque la depresión puede manifestarse también en la tristeza y viceversa.

De ninguna manera es malo permitirse sentir emociones y sentimientos no agradables, precisamente como la tristeza. El hacerlo consciente nos ayuda a crecer y a madurar en uno mismo y en nuestras relaciones sociales, y desde luego en nuestra relación con Dios. Sentir miedo, alegría y tristeza nos permite salir de nosotros mismos para crecer y ciertamente crecer duele, madurar pesa, pero es la vida misma la que nos va llevando y, para los que profesamos la fe, la presencia de Dios que nunca nos abandona ni suelta.

Canalicemos las emociones y los sentimientos hacia experiencias formativas, de crecimiento interior con una espiritualidad centrada en Jesucristo, quien asumió en su humanidad todas y cada una de lo que es humano.

La alegría, la confianza, la honestidad, la fe, el respeto, la justicia y la paz son valores que nos hacen mejores hombres y mujeres y que día a día nos debemos esforzar por vivir. Si nos proponemos vivir estos valores en lo cotidiano, seguramente estaremos en armonía interior lo que se traduce en paz, y por lo tanto, en felicidad. Esto conduce a la salud emocional, espiritual y por qué no, también física.

De manera que hagamos lo posible por vivir estos valores en nuestra vida, esto no significa que no tengamos tropiezos, pues la felicidad no está ligada a la perfección. Felicidad no es igual a perfección.

Jesucristo lloró, se alegró, se emocionó, se sintió solo. Pongamos nuestra mirada en Él, el camino, la verdad y la vida.— Coordinador diocesano para la pastoral de la vida y Doctorando en Bioética