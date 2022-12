Navidad 2022: Trucos fáciles para ahorrar dinero en tu recibo de luz

La época de Navidad y año nuevo sin duda alguna es de las más esperadas durante todo el año, sin embargo también es una de las que más consumen energía y por ende, dinero. Si eres de los que les gusta decorar tu hogar pero este 2022 quieres ahorrar luz, aquí te decimos cómo hacerlo de forma fácil y práctica, solo sigue estos consejos y recomendaciones.

¿Cómo ahorrar luz y dinero en Navidad 2022?

1.- Desconecta las luces cuando no estés

A todos nos gusta como se ve nuestra casa con toda la decoración puesta y aunque queramos que todos la admiren, la realidad es que es mejor apagar y desconectar todas las luces y adornos eléctricos cuando no estemos en casa y también cuando nos vayamos a dormir pues sólo así se verá reflejado en nuestro recibo de luz la disminución de electricidad durante esta época.

2.- Utiliza adornos que consuman menos luz

Actualmente hay muchas alternativas que te pueden ayudar en este tema, sin embargo las luces LED son una excelente opción, pues además de reducir el consumo de luz en navidad también ayudan con el cuidado del medio ambiente. Otro punto a su favor es que iluminan mejor que las clásicas luces incandescentes.

3.- Decora en lugares estratégicos

Recuerda que no es necesario que llenes de luces toda tu casa, pues mientras menos adornos eléctricos tengas, es más ahorro. Elige los lugares estratégicos para decorar como por ejemplo marcos de las puertas, arcos, ventanas o el barandal de las escaleras. Además, un árbol de navidad tampoco requiere de muchas series de luces, puedes utilizar dos o tres y con esas será más que suficiente.

4.- Revisa las conexiones eléctricas

Otra manera de ahorrar luz no sólo en navidad si no en cualquier época del año es revisar constantemente las conexiones para evitar accidentes. Asimismo, se recomienda desconectar los aparatos que no se utilicen independientemente de que sean adornos o no, como por ejemplo: el horno de microondas, computadoras, cargadores, televisores, entre otros.

5.- Cuidado con usar adornos en mal estado

Toma en cuenta que los objetos o electrodomésticos en mal estado pueden consumir 2 o 3 veces más energía de lo normal, así que no dudes en revisar que funcionen correctamente y en caso de que ya estén maltratados o tengan mucho tiempo, lo mejor es renovarlos para evitar un gasto de luz innecesario.