Amena charla con Gabriel Ramírez en torno a su arte

Una amena charla con el pintor Gabriel Ramírez, en la que salieron a relucir varias etapas de su pintura y anécdotas sobre su trabajo y trayectoria, tuvo lugar anoche, en la galería Jaime Barrera Arte Contemporáneo.

Teté Mézquita, periodista y escritora, fungió como moderadora de la plática, que se desarrolló de una manera muy cercana con los asistentes, ya que varios de éstos fueron pintores que conocen a Gabriel Ramírez.

Uno fue Alonso Gutiérrez, pintor de la misma generación de Ramírez, quien, según se contó en la charla, le prestó un espacio en su estudio para que pudiera trabajar después de regresar a Mérida desde Ciudad de México, pues no contaba con un sitio para hacerlo.

La plática “Hablemos (también) de los veintes: un diálogo con Gabriel Ramírez” se realizó a iniciativa de Jaime Barrera y Teté Mézquita, con motivo de los 85 años del pintor, que los cumplirá el 4 de enero, y en el marco de la exposición “18 de los veintes”, que se exhibe actualmente en la galería.

Barrera, anfitrión del evento, dijo que era un homenaje al pintor por su onomástico y una oportunidad para que compartiera su vasta experiencia.

Al comienzo de la charla, Teté Mézquita recordó su primer acercamiento a la obra de Gabriel Ramírez, cuando siendo reportera del Diario, hace algunos ayeres, acudió a un colegio, donde vio uno de los cuadros del artista, que le llamó la atención.

Curiosamente, al poco tiempo se dio la primera entrevista con él, en el parque de Santa Lucía.

La moderadora recordó que en aquel entonces había pintado unos cuadros de tonos verdes y su pintura era más angulosa que ahora.

Primeros empleos

En la plática, el artista rememoró sus tiempos en Ciudad de México, a la que, aseguró, lo llevaron y prácticamente lo subieron al camión, porque él no quería hacerlo, de ahí que cuando pudo regresó a Mérida porque “tenía que hacerlo”.

En ese entonces tenía unos 17 años; confesó que no sabía hacer nada, había reprobado la secundaria y no había hecho el servicio militar. Su primer trabajo fue como mensajero, luego entró a trabajar a la Ford como calculista de costos de refacciones. Fue su hermano quien lo sacó de ese empleo porque vio que no tenía futuro, “solo tenía buena letra y ortografía”.

En ese entonces él dibujaba, porque —señaló— no existía la pintura.

Contó que fue el cine el que lo llevó a la pintura, al ver una película de Kirk Douglas, “Lust for Life” (sobre Van Gogh), a partir de la cual se comenzó a preguntar quiénes eran los pintores de la cinta. Su gusto por el séptimo arte lo llevó a ser parte de un cineclub, donde conoció a Vicente Rojo, entre otros, y quien creó una revista para la que Ramírez hizo un dibujo de Luis Buñuel.

Gracias a ello le ofrecieron un trabajo como dibujante de publicidad, con un sueldo que era el doble de lo que ya ganaba. A su jefa le gustaba la pintura y lo instaba a trabajar en ella.

La exposición de Gabriel Ramírez en la galería Jaime Barrera estará abierta hasta el próximo sábado 31. Se puede visitar, previa cita, al teléfono 9999-00-11-75.— IRIS CEBALLOS ALVARADO