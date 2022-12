Contempo, academia de artes escénicas en Mérida, con nuevas instalaciones

MÉRIDA.- “El teatro musical en Mérida sí tiene futuro”, afirma la maestra Cristina Morales Maldonado, directora de la Academia Contempo Artes Escénicas, donde el viernes 16 de diciembre se realizó el corte de listón de sus nuevas instalaciones.

Acompañada de su socia, la maestra Sihán Charruf Álvarez, subdirectora de la Academia, la instructora indica que cada vez hay más escuelas de artes escénicas, lo que genera que cada vez más haya mejores producciones.

Academia Contempo, para aprender artes escénicas en Mérida

“Sí se ve un gran cambio, comparado con hace algunos años cuando la gente iba a los espectáculos sin saber a qué estaba yendo”, señala.

La misma escuela, cuando abrió sus puertas en 1993, lo hizo como una academia de danza y poco a poco se fue convirtiendo en academia de artes escénicas.

“El amor por la danza me impulsó a abrir la escuela”, dice la maestra, quien se formó en Bellas Artes y otras academias. “Siempre me llamó mucho la atención la enseñanza y las producciones, sobre todo. Me gustaba mucho producir obras, y por eso inició todo”.

Entrevistada en las nuevas instalaciones de Contempo, en la colonia Díaz Ordaz, la maestra señala que también la impulsó el hecho de que en Mérida se pudieran disfrutar de espectáculos que antes solo eran posibles de ver en la Ciudad de México.

Formación en teatro musical en Mérida

De hecho, cuando empezó, si bien solo estaba dedicada a la danza, su enfoque siempre fue de obras musicales. Hasta que a partir de 2003 fue incorporando otras como jazz, tap, canto, taller de teatro musical y actuación.

En esa misma época trajo a Mauricio Salas, Anabel Dueñas, Pablo Rodríguez y Rogelio Suárez a impartir cursos de teatro musical.

Un año después, en 2004, la academia realizó su primer musical, “José, el soñador”, con Mauricio Salas y Anabel Dueñas, protagonistas de la obra en Ciudad de México, como invitados.

Desde entonces, han montado más espectáculos como “Broadway life”, “Qué plantón” y varios espectáculos de flamenco.

Más adelante, a partir de la sociedad entre la maestra Cristina Morales y Sihán Charruff, se creó Musa Producciones, una productora pensada con el fin de brindar a los artistas locales la oportunidad de participar en producciones profesionales y de presentarse en diferentes foros.

Para entonces, la maestra Sihán, quien fue alumna de la maestra Cristina, ya se había unido a la academia como socia.

Inauguración de nuevas instalaciones

Sin embargo, a pesar de que las obras habían sido bien recibidas, el público yucateco como que aún no acostumbrada, como hasta hoy, ir al teatro.

“Nosotros queremos abrir este espacio para que los artistas locales tengan la oportunidad”, recalca, tras señalar que en las nuevas instalaciones hay un área para presentar espectáculos con capacidad para 50 personas.

Las maestras Cristina Morales y Sihán Charruf en el nuevo foro de la Academia Contempo

En el corte del listón estuvo como invitada la secretaria de cultura Loreto Villanueva.

Más informes en las redes sociales de la Academia y a los teléfonos 9991 48 64 87 y 9991 29 78 60. La escuela, que está incorporada a la SEP, se encuentra en el número 371-A de la avenida Correa Rachó ente calles 9 y 9-A de la colonia Díaz Ordaz.