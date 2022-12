Ada Liz Tzab ha recorrido larga senda musical

La música ha estado, desde siempre, cerca de Ada Liz Tzab Poot. La trova le abrió la senda, el piano la sedujo, pero al final el arpa la enamoró.

Hoy, a los 31 años de edad, la artista originaria de Motul regresa a Yucatán con una maestría en arpa que se labró en Minnesota.

Anteanoche, Ada Liz Tzab ofreció una presentación en la Escuela Superior de Artes de Yucatán (ESAY), que fue solo una probadita del talento que la distingue.

“Una persona sola no puede, las metas se alcanzan cuando una pone el esfuerzo y otros ponen los medios; así ha sido conmigo: mucho empeño, trabajo, sacrificio, amor familiar, buenos maestros y una pizca de suerte”, dice Ada Liz durante la entrevista que concedió al Diario en el espacio de la ESAY, en la antigua estación de ferrocarriles, donde unas horas antes se presentó junto a un ensamble de alientos, encabezado por el intérprete de oboe Mahonri Abán.

Escuchar la ejecución del instrumento por Ada Liz en los andenes de lo que fue la estación produce una singular sensación, como la de estar en el mismo cielo; un breve instante en que el ruido de la maquinaria que opera en la cercanía se difumina entre las notas que armónicamente van brotando al tacto de sus dedos con las cuerdas del arpa.

Vida musical

Ada Liz es hija del trovador motuleño Edilberto Tzab, por lo que toda su vida ha transcurrido cerca de la música. Primero con la guitarra y la canción de trova que interpretaba su padre; más tarde, a los cinco años de edad, llegó a la casa un piano que de manera entusiasta don Edilberto restauró para que su hija tocara.

El gesto de su padre fue para Ada Liz el principal motivador para acercarse al piano, un instrumento que comenzó a seducirle sobre todo cuando empezó a tomar lecciones con el maestro Alberto Álvarez.

Al cumplir los 16 años de edad, y con un nivel de ejecución del piano apuntalado por casi un lustro de recibir lecciones, el interés musical de Ada Liz dio un giro. Giro que surgió al asistir a un concierto de la entonces recién creada Orquesta Sinfónica de Yucatán.

Ahí, la instrumentista quedó prendada y flechada de amor por el virtuosismo de la maestra ejecutante Ruth Bennett con el arpa.

El flechazo fue contundente. Ada Liz se encontró con el instrumento que verdaderamente quería amar para sentirse plena, tan segura de ello estaba que, por primera vez, se dispuso a renunciar al piano en pos de su sueño.

Sin dudarlo se puso en contacto con la maestra Bennett para manifestarle su interés, y ahí ocurrió el primer destello de buena suerte: en ese momento la arpista no tenía estudiantes.

Al recibir respuesta positiva a su petición, la joven motuleña se vio en la necesidad de tener un arpa.

El arpa no es un instrumento tan común y sí costoso. “Al principio, cuando comencé, utilizaba la de la OSY en un camerino habilitado como aula, en el horario que podía la maestra y siempre y cuando no hubiera ensayos. A mayores progresos, mayor era mi necesidad de tiempo para estudiar y ensayar”, recuerda.

En ese entonces Ada Liz era alumna del Cbtis de Motul con beca de estudios. Con parte de este recurso, sus ahorros y el apoyo de su padre le permitieron por fin hacerse de una pequeña arpa de medio uso, muy lejana a lo que sería el estándar del instrumento para orquesta sinfónica, pero suficiente para seguir ensayando en casa.

Cuando ingresó a la escuela de música de la ESAY, a falta de la opción de arpa inició estudios de dirección orquestal con el maestro Luis Luna Guarneros. Sin embargo, al tener un acercamiento con la entonces directora Beatriz Rodríguez Guillermo (que en paz descanse) para exponerle su interés de aprender arpa con un instrumento de nivel profesional, encontró empatía en la comunidad académica y en poco tiempo la institución consiguió el instrumento.

Así, Ada Liz obtuvo el espacio, la maestra y la herramienta para desarrollar su potencial musical.

La OSY también le siguió brindando su apoyo para que continuara preparándose. De manera que, con el paso del tiempo, llegó a convertirse en la segunda arpa de la institución musical. Todo el bagaje de preparación fue la base con la cual probó suerte en un conservatorio de Francia, al que no pudo acceder por no tener el nivel de formación requerido por la institución.

“Me fui a un país lejano, sin idea del idioma, sin beca y cuando me escucharon me dijeron que no estaba al nivel. Lo entiendo, porque tomé el arpa a los 16 años, cuando se comienza a los 8 o 10; claro que había mucho mejores que yo. No me di por vencida, no ingresé al conservatorio pero comencé a estudiar los diplomados que éste ofrecía, así fui ganando experiencia por cuatro años”, dice.

En 2020 comenzó la maestría en arpa en Minnesota, en un principio de forma virtual por la pandemia de Covid-19. El último año lo realizó de forma presencial y recién acaba de finalizar.

Llegó a Yucatán a tomarse unas vacaciones y pasar las fiestas de Navidad, fin de año y Reyes con su familia. Ofreció una única presentación la noche del pasado martes, en la que interpretó fragmentos del ballet “El Cascanueces”.

El próximo año retornará a Minnesota para hacer el doctorado.

Asegura de que no se marchará de Yucatán sin ofrecer una presentación abierta al público.

Finalmente, Ada Liz Tzab Poot señala que la base de su éxito ha sido el amor por lo que quiere, la disciplina para ser mejor y contar con el apoyo familiar e institucional, ante lo cual ha demostrado con hechos que el esfuerzo vale la pena. La suerte es tan solo una pizca.— Emanuel Rincón Becerra