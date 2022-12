''Avatar 2'' sigue liderando en la taquilla de Estados Unidos

LOS ÁNGELES (AP).—“Avatar: El camino del agua” se colocó en la cima de la taquilla estadounidense por segundo fin de semana, recaudando 58 millones de dólares, lo que indica que podría mantenerse estable hasta Año Nuevo y cumplir las enormes expectativas que despertó su estreno.

La producción digital de James Cameron para 20th Century Studios ya recaudó 253.7 millones en Estados Unidos en sus primeros 10 días de estreno, en comparación con los 212.7 millones en el mismo tramo de la primera “Avatar” de 2009, que se convertiría en la película más taquillera de todos los tiempos.

Aunque las películas de Cameron como “Avatar” original y “Titanic” registraron buenos ingresos en taquilla, las secuelas comienzan a lo grande y declinan rápido, lo que complica conjeturar dónde terminará la cinta.

Su caída en taquilla en el segundo fin de semana, al compararse con los 134 millones que hizo en el primero, no fue precipitada, dada la forma en que se desempeñan los éxitos en sus estrenos.

“El hecho de que esta película se estrenara con tanta fuerza y que sólo cayera 58% demuestra que tiene poder de retención”, opinó Paul Dergarabedian, analista principal de medios de la firma Comscore.

A nivel internacional, “El camino del agua” es la tercera película más taquillera de 2022, con 855 millones de dólares, sólo por detrás de “Top Gun: Maverick” y “Jurassic World Dominion”, y se encamina a superar los 1,000 millones de dólares.

La segunda posición fue para “Puss in Boots: The Last Wish”, con 11.35 millones, y la tercera para “Whitney Houston: I Wanna Dance”, con 5.3 millones.