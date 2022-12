Rolex, el legado de un visionario.

Más importante que llegar a la cima es prevalecer en ella. El éxito de Rolex, a través del tiempo, está ligado al espíritu tenaz y visionario de su fundador, Hans Wilsdorf, piedra angular de la marca que ha trascendido los límites de la industria.

Desde su nacimiento, la marca ha sabido colocarse por encima de las circunstancias, en momentos que han sido clave. Así, su perdurabilidad va más allá de la funcionalidad, pues gira en torno a la precisión y la excelencia.

Rolex, a lo largo de su historia, ha forjado una cultura en torno suyo y ha puesto las reglas del juego: decide quién merece el honor de portar sus relojes.

La persistencia de Hans Wilsdorf logró dar al mundo un objeto único: de culto, prestigio, orgullo y eficiencia. El fundador de Rolex se planteó una misión y la alcanzó con disciplina, aprendizaje y paciencia.

En la historia de la marca para llegar al nivel en que se encuentra en el siglo XXI hay mucho que los emprendedores tienen para aprender. Aquí un compendio de cómo lo ha logrado.

La precisión, punta de lanza desde su origen

El origen de Rolex se remonta a 1905, cuando su fundador Hans Wilsdorf se asoció a su cuñado, Alfred Davis, para crear la compañía Wilsdorf & Davis.

Inicialmente fue un negocio de distribución de componentes suizos que posteriormente eran instalados en cajas de relojería inglesas, para dejar paso a los relojeros, quienes ponían sus propios diales decorados con el nombre de cada uno de ellos.

Hans Wilsdorf, como toda persona visionaria, tenía ideas adelantadas a su tiempo: sabía qué necesitaban los seres humanos antes de que existiera: medir el tiempo con precisión. Entonces, empezó a trabajar en ello.

El joven empezó a soñar con un reloj de pulsera, que en aquel tiempo no eran muy precisos, no obstante, él estaba convencido de que podrían llegar a ser fiables, además de elegantes. Con ese objetivo, fraguaba cómo tener un aparato de gran precisión que no peleara con el diseño y se pudiera llevar como un elemento diferenciador de estilo.

El relato sobre la evolución de Rolex, en la página oficial de la marca, da cuenta de que la determinación de Hans Wilsdorf derivó en el desarrollo de un mecanismo de gran precisión que consistía en un especial movimiento fabricado por un taller relojero de Bienne, Suiza.

Rolex, la genialidad en 5 letras

La historia de cómo se concibió el nombre de la marca es también peculiar y la relatan el sitio web oficial. En el 50 aniversario de Rolex, Hans Wilsdorf compartió cómo surgió la idea en 1908:

"Intenté combinar las letras del alfabeto de todas las formas posibles. Obtuve unos cientos de nombres, pero ninguno de ellos me pareció del todo correcto. Fue una mañana mientras recorría Cheapside en Londres, a bordo de un tranvía tirado por caballos que un buen genio me susurró la palabra ‘Rolex’ al oído".

Unos días después de ese viaje, la marca Rolex fue registrada oficialmente en Suiza por Wilsdorf & Davis en ese mismo año, 1908. Aunque a nivel internacional ocurrió en 1913.

A partir de entonces, ya se podía estampar el nombre de Rolex en sus relojes. Los joyeros ya no podían poner el suyo en el dial. Al principio hubo cierta reticencia por parte de aquellos, pues los vendían con el nombre del fabricante de manera tan visible.

Reto que Hans Wilsdorf enfrentó con inteligencia, como muchos otros, de acuerdo con una cita suya publicada en la página oficial de la marca: “Para empezar, hice incluir el nombre Rolex en un reloj de cada caja de seis, esperando que ese único reloj pasase desapercibido y se vendiese igualmente a pesar de llevar el nombre. Poco a poco, me fui atreviendo a incluir el nombre en dos piezas y, después de varios años, en tres piezas”.

La precisión cronométrica

Desde su nacimiento, Rolex se concentró en la calidad de los movimientos relojeros, pues sabía que era el corazón de la precisión y aunque tuvieron que pasar unos años, por fin, en 1910 Hans Wilsdorf logró conseguir el primer certificado oficial suizo de Precisión Cronométrica que el Official Watch Rating Centre (Organismo Oficial de Control de la Marcha de Relojes) de Bienne otorgara a un reloj de pulsera.

Cuatro años después, en 1914, el Observatorio de Kew de Gran Bretaña expidió un certificado de alta precisión al reloj de pulsera Rolex que hasta entonces se entregaba únicamente a los cronómetros marinos.

En 1919 Rolex se trasladó a Ginebra, una ciudad reconocida internacionalmente por su relojería. La decisión fue tomada porque era la primera potencia mundial en relojería y Gran Bretaña no dejaba de aumentar los impuestos a los componentes que él importaba desde Suiza para fabricar los relojes, cuya demanda no dejaba de aumentar.

La marca Rolex fue registrada en Ginebra en 1920. Y en ese mismo lugar, pero hasta 1944, se erigió la Fundación Wilsdorf, que hasta hoy sigue siendo la propietaria de la marca.

Oyster, primer reloj de pulsera hermético del mundo

No obstante, todo lo que había logrado hasta el momento, aún quedaba otro desafío por superar: la hermeticidad, para aislar la caja del reloj tanto del agua como del polvo. La de Hans Wilsdorf es una historia de búsqueda por la excelencia.

En 1926 el Rolex Oyster marcó un vuelco para la compañía. Tras varios años de trabajo, los esfuerzos de Hans Wilsdorf por fin habían rendido fruto: consiguió el mecanismo que garantizaba la hermeticidad.

¿La clave?, un bisel estriado y el fondo acanalado de la caja del reloj, elementos que permitían el enroscado gracias a una herramienta específica inventada por Rolex.

Un viaje al corazón de Rolex

Durante la década de los 60, la línea Oyster Perpetual siguió creciendo y adentrándose en lo más profundo de los océanos gracias a expediciones cada vez más heroicas.

Fue el comienzo de la larga tradición de alianza de Rolex con las expediciones submarinas. Van desde el batiscafo Trieste en 1960, capitaneado por el oceanógrafo suizo Jacques Piccard y el teniente de la marina estadounidense Don Walsh, quienes descendieron hasta los 10.916 metros en la fosa de las Marianas con un Rolex experimental (el Deep Sea Special), hasta la expedición realizada por el director de cine James Cameron (Titanic, Avatar) en 2012 en solitario hasta los 10.908 de la misma fosa, el punto más profundo de los océanos.