Yeny Canché Canul: Dios y las nuevas oportunidades

Dicen que las oportunidades se dan solo una vez en la vida, esto es común escucharlo y de alguna u otra manera nos apaga la esperanza de aquello que pudimos tener o hacer, ya no se podrá realizar.

Pero hoy quiero compartirles algo y es que en realidad siempre tendremos una segunda oportunidad, y si me permiten puedo decirles que con Dios siempre tendremos ese regalo de él y la vida, porque Dios es el Dios de las segundas oportunidades, pues nunca debemos dejar de creer, soñar, anhelar aquello que una vez no se dio, no se logró o no se pudo.

Pues bien, es cierto que Dios en su palabra dice: todo tiene su tiempo, ahora que un año más termina no se entristezcan por aquello que no lograron, que no obtuvieron o incluso aquello que perdieron… mejor piensen como a Dios le gustaría que pensemos y eso es con fe y esperanza, la fe de que será un año mejor, un año de nuevas oportunidades, de nuevos logros, un nuevo año no solo para ver aquello material si no un año para amar mejor, para realmente perdonar, para estar en unidad y armonía, un año nuevo para vivir un día a la vez.

Nunca apaguen la esperanza de que cada sueño o anhelo se realice, pero sobre todo la esperanza de que todos y cada uno de los que aún habitamos en esta tierra juntos podamos hacer de este mundo un mundo mejor, manteniendo a Dios en nuestros corazones, así como la paz, el amor, la unidad, la armonía, el perdón, la comprensión y todos aquellos sentimientos que hacen mejor a un ser humano.

¿Ven por qué es hermoso creer en las segundas oportunidades? Hace un tiempo atrás muchos habían perdido la esperanza de volver a reunirse con sus familiares cuando el Covid tocó la puerta de cada hogar, pero otros no perdieron la esperanza y hoy pueden volver a estar reunidos, eso fue una segunda oportunidad y creo que todos o —espero— la mayoría aprendimos a valorar el tiempo de unidad en familia, es solo un ejemplo del amor y misericordia de Dios a la humanidad para regalarnos más oportunidades.

Que este nuevo año Dios les llene de aquello que el mundo no nos puede dar.

Fundadora de Sublime Amor.