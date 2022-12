José Carlos Palacios: Vinos para fiestas navideñas

Diciembre ha llegado y comienzan los festejos, las posadas del trabajo, de los amigos de la preparatoria, las amigas de toda la vida, las mamás de la primaria... Y, como siempre, se retoma la costumbre del intercambio de regalos.

Me están invitando a un intercambio muy especial: será de vinos únicamente y sí que me la pusieron difícil, ya que tendré que apelar a la memoria para elegir el vino que más le gusta a la persona que me tocó en este divertido intercambio de regalos.

Aquí les dejo unas recomendaciones para sus propios intercambios:

Si les toca, por ejemplo, un compañero de trabajo hombre: vamos a dividir en dos los gustos de los señores. Están los que no fuman y a los que con un vino Ribera del Duero o un cabernet sauvignon de México los contentamos. Si tienen el hábito de fumar o de comer picante —no sienten los sabores debido a la concentración de nicotina en lengua y paladar— habría que buscar algún vino tipo reserva español, Rioja o que tenga mayor textura y estructura tánica, como cabernet franc.

Si la persona es una mujer: con base en la edad es como vamos a distribuir los tipos y variedades de vinos para regalar; lo que aquí les dejo es una apreciación en general, no significa que todas las personas tengan el mismo paladar. Si tiene de 18 a 25 años, un vino rosado francés tipo Provence, una botella de espumoso, un cava español o un prosecco son los ideales.

Si tiene entre 26 y 35 años, el mejor es el tinto suave, como merlot, carmenere, pinot noir o beaujolais, que son vinos rojos con caracteres suaves al paladar.

A mujeres de 36 a 45 años, cuando el paladar se vuelve selectivo, un vino malbec o un tinto tempranillo las haría felices. Prueben con un shiraz australiano, nunca falla a la hora de la elección.

En las mujeres de 46 a 99 años los sabores se ajustarán a sus complexiones: para madres y abuelas hay vinos dulces de cosecha tardía; uno tipo jerez u oporto acompañará bien las tardes de clima fresco. Los vinos llamados de consagrar, tipo dulzón, son ideales para postres en reuniones o para el café con las amigas durante un juego de cartas.

También un champagne quedaría de maravilla como regalo, o un cava español.

A todos esos vinos se les debe acompañar con chocolates semiamargos, fresas, manzanas o peras. Hasta la próxima semana.