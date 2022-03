Stephen Aiken y sus “Banderas” en galería El Zapote

La atracción del color y el flujo de posibilidades al mezclarse las tonalidades son parte esencial de la obra de Stephen Aiken, que experimenta con las formas y colores para crear obras que navegan entre lo abstracto y lo figurativo, en un juego visual en el que se puede caer o creer en una ilusión óptica.

Así es la exposición “Banderas” que el artista presentará en la galería El Zapote a partir de este sábado 12, fecha en la que se inaugurará a las 19 horas.

“Banderas” es sólo un conjunto de letras que da nombre a la muestra, y que inicia con el juego visual al que se enfrentará el espectador, ya que el título nada tiene que ver con las obras que expone, ni hay detrás un fundamento ideológico o político. Simplemente se trata de unas figuras sobre otras que pueden hacer pensar en las banderas, pero en realidad se trata de un manejo artístico sin más pretensión.

Con este tipo de pinturas el artista alude a los movimientos artísticos del siglo XX que se basan en la ilusión para crear arte conceptual.

Lo mismo sucede con Stephen, que no alude a política o a banderas de las naciones, sino simplemente al arte contemporáneo y al color.

“It’s about color and contemporary art and design, no flags, no politics, we are tired of that”, (“Se trata de color y arte y diseño contemporáneo, sin banderas, sin política, estamos cansados de eso”), expresa el artista de origen estadounidense.

Y es que el color es de importancia primaria en su obra: “El color siempre es cautivador porque es ilusorio, cambiante. Es una fuerza rebelde con la que he lidiado, incontrolable”.

“Mi firme creencia es que el trabajo viene del trabajo. El primer paso es empezar a trabajar, cuando la obra está terminada y es presentada ante una audiencia algo más ocurre que es esencial para la pieza y ahí es donde el trabajo encuentra su significado”.

Con su propuesta artística quiere presentar un ejemplo del funcionamiento natural del entendimiento de la conciencia, como fuente latente de infinitas posibilidades.

La espontaneidad, pero también la reflexión previa, forman parte del proceso creativo del pintor, quien señala que también pinta “para evitar que mi mente se vuelva loca en un mundo demente. Los colores contienen esperanza, por esquiva que esta sea”.

Stephen Aiken explica que hay un diálogo entre lo que la mente ya sabe y el mismo acto de ver, y en este diálogo se ve el color como un espíritu rebelde que desafía el patrón y la estructura.

Actualmente el artista radica en Massachusetts, pero ha pasado 10 inviernos en Mérida, y durante 35 años ha viajado por Yucatán, una tierra que le inspira. En Mérida ha tenido otras exposiciones en la Galería El Zapote, dos individuales (2018, 2019) y una colectiva (2020). También ha participado en el Tour de Estudios de Artistas organizado por Mérida English Library (2018, 2019) e impartió una plática de arte en La Cúpula (2016).

Aunado a ello ha realizado numerosas exhibiciones en Nueva York y en Cape Cod.

Escritos y fotografías de Stephen, otras áreas a las que se dedica, han aparecido en numerosas publicaciones en los Estados Unidos y Europa. Y Letter 16 Press está publicando un libro con sus fotografías y reflexiones sobre la escena artística del centro de Nueva York en la década de 1970.

En “Banderas” utilizó la técnica de gouache y témpera sobre papel.— IRIS CEBALLOS ALVARADO