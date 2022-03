Silvia Madrid, precursora de la curaduría en Yucatán

Debemos decirles a nuestras jóvenes que sus voces son importantes (Malala Yousafzai)

El trabajo especializado de organización de exposiciones por las mujeres en nuestro Estado comenzó en 1994 con la fundación del Museo de Arte Contemporáneo Ateneo de Yucatán (Macay).

La actividad del curador o comisario de arte, ahora indispensable en la estructura museística, está orientada a la organización, control y manejo de las piezas que forman las colecciones, su estudio, identificación y clasificación para conocer e interpretar el significado de éstas.

Si bien en nuestro Estado han existido mujeres que desde los años ochenta ya realizaban una labor de montaje y organización de las exposiciones como “curadoras habilitadas” en otros espacios, entre las que podría nombrar a Leticia Rozo Krauss, quien dirigió la Pinacoteca “Juan Gamboa Guzmán”, y María Teresa Sansores de Zapata, encargada de exposiciones en el entonces Instituto de Cultura de Yucatán, con la apertura del Macay se requirió de una labor más especializada dentro de la curaduría, por lo que en 1995 Silvia Madrid se integró a la institución para realizar los guiones expositivos.

Esta labor la realizaron otras extraordinarias mujeres, como Rozo Krauss, Blanca M. González Rodríguez, María Teresa Mezquita Méndez, Eugenia Montalván, Taimy Pérez, Ana Méndez Petterson, Rosa María Arteaga, Luz María Vázquez, Esmé Ramírez, Maricarmen Castañer, Leticia Alfaro, Leïla Voight, Mimí Cervera, Samia Farah, Ari Lara, Elena Martínez Bolio, Daniela Pérez, Rosaura Luna, Belén Moro e Isabel Ramírez, por citar algunas.

Silvia Madrid Sánchez, nacida en Buenos Aires, Argentina, comenzó a residir en Mérida en 1984. Destaca su labor docente en la Escuela Nacional de Cerámica en Argentina (1969-1973) y como profesora de los talleres artísticos del Colegio Israelita de México (1979); asimismo, impartió talleres comunitarios en la delegación Venusiano Carranza (1978-1980) y en 2009 se incorporó como docente en la plantilla de la Licenciatura en Artes Visuales de la Universidad Autónoma de Yucatán (Uady).

Además de lo anterior, se desempeñó como gerenta artística de “México Mágico”, a cargo de los departamentos de espectáculos y producción (1989-1994); fue encargada del Departamento de Producción del Instituto de Cultura del Gobierno del Estado de Yucatán (1995). A mediados de los años noventas se incorporó a la plantilla del Museo de Arte Contemporáneo Ateneo de Yucatán como coordinadora artística a cargo del Departamento de Servicios Educativos y, posteriormente, como curadora y museógrafa, llegando a formar parte del Comité Técnico de la Fundación en 2006 hasta su partida en 2020.

Es importante destacar su intervención para que el proyecto Yucunet (Programa Educativo Red Yucatán-Cuba para el Desarrollo de Programas de Maestría en Arte Contemporáneo y Gestión Cultural) fuera una realidad en nuestro Estado.

Su vida dentro del campo del arte no tuvo pausa alguna, puesto que se desempeñó hasta el final entre la museología y la docencia. Su presencia escénica se imponía, no solo por su estatura, por esa elegancia característica, pero también habitaba en ella la sencillez, el sentido de solidaridad, el apoyo y el compromiso social. Su labor nunca le fue reconocida por institución alguna, ya que no recibió ningún reconocimiento en vida como precursora en el campo de la gestión cultural y la museología, como ocurre con múltiples mujeres que han aportado a nuestro país una existencia dedicada al arte; sin embargo, nunca dejó su responsabilidad con la cultura y el arte.

Curador del Macay.