Ella es Dory, la perrita que celebró sus XV años en Los Mochis y se volvió viral (VÍDEO)

Una perrita celebró sus XV años con una fiesta que su familia, originaria de Los Mochis, organizará todo el festejo en el que hubo de todo, desde un vestido para la cumpleañera, carne asada, "lomitos" invitados y hasta pastel y piñata. El momento quedó grabado en varias fotos y vídeos que se volvieron virales en redes sociales.

Dory, la perrita que celebró sus XV años en Los Mochis

Según el video compartido por la usuaria magda.vizcarra, la perrita llamada "Dory" es mascota de su abuela y decidieron organizarle una fiesta para celebrar sus XV años de vida. Una usuaria de Twitter agregó que la fiesta ocurrió en Los Mochis, Sinaloa, y compartió las tiernas imágenes del evento al que estuvieron invitados otros lomitos.

Mi familia en Mochis está de festejo porque la perrita de mi abuela cumple 15 años. Hay otros invitados perros, carne asada, pastel y piñata. Yo? Muriendo de envidia por no poder estar ahí. pic.twitter.com/8MHQQwyfPd — marzo (@marxavitia) March 13, 2022

Asimismo, un vídeo que fue publicado en Instagram también causó sensación entre los internautas, pues comentarios como: "Estos XV estuvieron mejor que los míos"; "A mí apenas me hizo un ceviche mi jefa"; "A mí ni un pastel me dieron" y "Te quiero mucho, perrita quinceañera" no se hicieron esperar entre las reacciones.

Lee aquí: Joven finge ser arrestado para pedirle matrimonio a su novio y se vuelve viral