Una mujer fuerte y decidida

¿Oportunista, sobreviviente de una época o guerrera? Clotilde von Havel es una mujer que tiene que adaptarse a los cambios, sacar a flote el carácter escondido por muchos años y valorar los instantes de luz en medio de una vida de altibajos. La protagonista de la novela “La última condesa nazi” (Espasa, 2022) es una aristócrata alemana casada con un comandante de la Wehrmacht, fallecido al final de la II Guerra Mundial.

Es aquí donde se inicia la obra de Viruca Yebra, en el marco de la invasión de las tropas rusas a Alemania y todos, sin distinción, son condenados a la pobreza, al exilio y al alejamiento de sus hijos. La miseria convierte a Clotilde en una superviviente decidida a luchar por su vida, a esclarecer el pasado y aprovechar los golpes de suerte.

Cuando uno comienza a leer la historia no puede dejar de seguir a Clotilde, desde el devastado Berlín de posguerra al glamuroso Nueva York, pasando por el cambiante Londres de los años cincuenta y a la Marbella de la época dorada.

Imposible no platicar acerca de esta novela con Viruca, quien como periodista y escritora se sumergió en anécdotas y entrevistas a personas que vivieron esta época de la Historia y terminaron refugiándose en la Costa del Sol, sitio favorito de artistas y aristócratas.

Desde el año 2016 que publicó su primera novela, “El fuego del flamboyán”, Viruca le dio muchas vueltas en su cabeza a un material del que estaba muy interesada y que poco a poco tomó forma de novela. “Para que ‘La última condesa nazi’ saliera a la luz tuve que vivir un proceso largo y costoso, documentando toda la información que me serviría para dar forma a los personajes y de ahí desarrollar la historia”, destaca en la entrevista vía telefónica desde Marbella, España.

Y es que la Costa del Sol fue el principal motivo de que se escribiera esta historia: el deseo de contar los orígenes de este enclave turístico internacional. “Me puse a investigar no tanto el momento histórico, pues ya se sabía que su surgimiento fue gracias a Alfonso de Hohenlohe, un personaje muy reconocido aquí y en México; él fue el principal promotor. Yo quería saber más bien de qué se había nutrido para que este punto de la Tierra fuese maravilloso hasta el día de hoy. Entonces me di cuenta que había rescatado a muchas personas que vivieron la guerra y llegaban a su hotel en busca de un sitio que les diera paz, personajes de la alta aristocracia europea”.

Es entonces que nace en Viruca el deseo de localizar a esas personas que todavía viven y hacerles una entrevista para saber cómo habían pasado la posguerra. “Así surge Clotilde, una superviviente de la guerra que se queda sin nada al perder su castillo rural en Sajonia”.

La autora comienza sus entrevistas con Rudy, quien vive en Marbella y se caracteriza por ser muy carismática: vivió en un castillo rural alemán y tiene que escapar de los soviéticos.

“Al platicar con más personas que vivieron historias similares fui formando al personaje de Clotilde”.

Una luchadora

¿Qué es lo que más admira de Clotilde? “Que es una mujer fuerte y decidida, que realmente sabe luchar, protege su vida y la de todos los que van con ella”.

“¿Su debilidad que le acompaña durante toda la historia? No le gusta estar sola y eso le hace cometer errores. Ese miedo a la soledad le hace tardar en salir de su casa, porque piensa que no van a entrar los rusos a territorio alemán y que las cosas no van a empeorar. Esa búsqueda constante del amor y el equilibrio emocional no le hace ver que la soledad se lo puede proporcionar. Tiene que darse cuenta que no necesita de un hombre a su lado para ser feliz, vivir su propia vida”.

“Es una mujer bella que deslumbra donde se presenta pero que en su búsqueda del amor de una pareja podría sentir que ha fracasado al no encontrar a lo largo de los años a su alma gemela, esa persona con la que quiere vivir, sin darse cuenta que es difícil tener el amor incondicional y que le persigue la soledad desde el primer momento”, añade.

Otro aspecto de Clotilde digno de admirar es el anhelo de tener a su lado a todos sus hijos frente al sentimiento de impotencia por ver cómo la posguerra cambia el carácter de cada uno de ellos. “Una persona me contó que su marido le había arrebatado a sus hijos y escondido en un castillo al que no pudo tener acceso durante varios años, siendo ésta una historia real de venganza que me hizo incluirla en lo que Clotilde viviría como madre. Un sufrimiento tremendo”.

Sin embargo, lo que sus hijos viven en la posguerra y cómo ella no puede hacer mucho —pues ya son personas formadas de cierta manera— es un tema que no profundiza Viruca en su obra, pues considera que si lo hace podría extender la historia al grado de escribir otra novela.

Es notable que en los últimos años hayan salido a la venta decenas, sino es que cientos, de novelas ambientadas en la Alemania de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, “La última condesa nazi” muestra ese lado del pueblo alemán que estaba en contra de la ideología de Hitler y cómo sufrió la invasión rusa y la división del país con un muro.

Viruca Yebra lleva a través de las páginas de su novela las historias de personajes que se levantaron de los escombros, no solo materiales sino también interiores, víctimas de atropellos y violaciones a sus derechos.

Cuando se le expone lo anterior responde que le sorprende el comentario. “Es algo que muy pocos perciben en la historia porque, aunque es verdad, es poco tratado en los libros históricos o novelas de ficción porque los alemanes también sufrieron esa guerra, principalmente los que no formaron parte del movimiento nazi, como es el caso de Clotilde, que incluso toda su vida cargó con el título que lleva la novela, a pesar de ir en contra de esa ideología. Y es que ser la esposa de un comandante del ejército alemán y tener un sobrino en la SS otorgaba todos los ingredientes para que ella fuera nazi. Pero era católica y eso significaba un choque tremendo”.

Entonces, ¿qué es Clotilde, “la última condesa nazi”: una oportunista, una sobreviviente o una guerrera? “Al final no se sabe qué es, pues aprovecha los momentos de suerte porque va en busca de sus objetivos”.

¿Se imaginan al personaje principal de la novela viviendo estos días, en medio de una pandemia mundial de dos años? “Las Clotildes que he conocido y entrevisté para mi obra vivieron esta crisis como todo el mundo: con mucho miedo, luchando por sobrevivir y pensando que el mañana será mejor”.

“Por muy luchadoras que sean las personas, el miedo a la pandemia te disminuye esa fortaleza. El mundo de hoy no sé si nos hará más fuertes, yo creo que nos está haciendo más débiles porque nos ha sobrecogido más en el interior, y todo ello porque la muerte llega a tu casa, toca tu puerta y entra sin pedir permiso por mucho que luches por sobrevivir. El Covid-19 nos empequeñece por el miedo que nos produce. Conozco muchas personas que no quieren salir de casa, les da miedo, aunque sintamos que estamos a punto de terminar esta pandemia, queriendo ver la luz al final del túnel”, confiesa.

Luego de la experiencia que le dejara “La última condesa nazi” y que le llevó a conocer a muchas personas en su amada Marbella, Viruca planea otra obra teniendo como escenario la Costa del Sol. “Me gustaría continuar esta novela, pero ahora ambientarla en la década de los años 80 y 90, cuando se vivió la evolución del lugar y se caracterizó por la circulación del dinero fácil y el cambio económico. Fue un tiempo que me tocó vivir cuando llegué a trabajar como periodista y cubrir eventos sociales. Una etapa muy interesante y también rica en historias que quiero contar”, concluye la entrevistada, no sin que antes se le prometa terminar su novela sin importar cuánto se tenga que sufrir al lado de Clotilde, quien busca la felicidad y una estabilidad económica y emocional.— Renata Marrufo Montañez (renata.marrufo.rm@gmail.com)