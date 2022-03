Meteoritos adquieren identidad

MARRUECOS (EFE).— Los meteoritos en Marruecos adquirieron una identidad gracias a Hasnaa Chennaoui, una prestigiosa investigadora que introdujo esta ciencia en el país del que procede más de la mitad de los fragmentos de asteroides que se estudian en el mundo.

Marruecos es considerado uno de los mejores sitios para buscar meteoritos, sobre todo en el Sur, por disponer de un gran desierto seguro que facilita su ubicación.

Alrededor de 14,000 restos de asteroides han sido hallados en Marruecos y están documentados históricamente 25 caídas, pero la mayor parte de estas rocas espaciales fueron exportadas y vendidas a coleccionistas privados, y otras no han sido bien documentadas científicamente ante la falta de una legislación propia.

Hasnaa (57 años) asumió voluntariamente hace más de dos décadas la misión de acabar con el caos en este ámbito, introdujo en el país la disciplina de estudios meteoríticos, y consiguió que se aprobara en febrero de 2021 un decreto que regula la recolección, venta y exportación de meteoritos.

La geóloga apasionada por la ciencia es la única mujer árabe y africana que forma parte del Comité de Nomenclatura de la Meteoritical Society, la organización internacional de referencia en la materia.

Logró, junto a su equipo de investigadores en la Universidad Hassan II de Casablanca, documentar y registrar en las últimas dos décadas una serie de rocas espaciales siguiendo un proceso científico riguroso.

“Hemos conseguido en Marruecos una credibilidad científica ante los laboratorios de todo el mundo que nos dejan las puertas abiertas para realizar nuestros análisis y acoger a nuestros estudiantes”, cuenta Chennaoui.

La mayor parte de los hallazgos en Marruecos son condritas ordinarias procedentes del cinturón de asteroides entre las órbitas de Marte y Júpiter, y aunque no tienen gran valor comercial son de gran importancia para los científicos.

“Cada meteorito tiene una riqueza e importancia para los científicos porque documenta objetos a los que no tenemos acceso. Las condritas nos ofrecen datos sobre la formación del sistema solar y los planetas, y las condritas carbonáceas informan del origen del agua y la vida en la Tierra”, explica Hasnaa.

Pero en el país también se encuentran o caen meteoritos más raros. Los procedentes de Marte y la Luna se consideran entre los más caros por ser los más escasos y los que mayor curiosidad e interés despiertan.

El pasado febrero, un fragmento de la Luna descubierto en Marruecos en 2007 se vendió por 189,000 dólares (171,000 euros) en la casa de subastas Christie’s.

“Obtener un trozo de la Luna o Marte hace soñar a todo el mundo”, añade la científica.

Uno de los meteoritos claves encontrados en Marruecos fue el de Tissint que impactó la Tierra en julio de 2011 en el desierto, siendo el quinto meteorito marciano visto a la hora de entrar en el planeta (el anterior se observó hace 50 años).

En esta piedra se descubrió un nuevo mineral.

“Tissint tiene un valor inestimable porque trabajamos sobre un material fresco que no fue contaminado por agentes atmosféricos”, dice Hasnaa, quien añade que la roca fue expulsada de Marte hace 700,000 años.

Un pequeño trozo del meteorito marciano se expone actualmente en un museo-exposición itinerante en Casablanca, organizado por la fundación Attarik (All Together Taskforce for Advancing Research Innovation and Knowledge) que preside la científica marroquí.

Desde el espacio de la exposición titulada “Los meteoritos, mensajeros del cielo”, Hasnaa subraya que las piedras extraterrestres despiertan gran interés en el público, a juzgar por los 10,000 visitantes que ha recibido desde se inauguró el pasado julio y la continua demanda de visitas.

“Uno de mis sueños es tener un centro de investigación y de exposición destinado a la planetología y la geología en el país. Hay que fomentar el interés científico de todo el mundo, especialmente los niños“, señala Chennaoui.