Estudia al “hombre inútil”

Horacio Oliveira, el protagonista de “Rayuela”; Andrés Farinango, de “Vida del ahorcado”, y Jean Floressas Des Esseintes, de “A contrapelo”, son hombres inútiles por excelencia, señala la doctora Karla Marrufo Huchim, quien hace un análisis de esa figura en el libro “Inútiles pero indispensables: representantes del dandismo, la vanguardia y el Boom en Hispanoamérica”.

La obra se presentará pasado mañana, de manera virtual, en la Filey.

En entrevista con el Diario, la investigadora señala que el hombre inútil es un símbolo presente en las obras de la literatura universal tanto del siglo XIX como del XX y representa una forma de mirar el mundo a partir de los cambios que se producen.

“Es un personaje muy particular que representa una visión del mundo y una postura crítica y ética ante los cambios vertiginosos que afectan de manera radical la convivencia en ciudades”.

“El hombre inútil, aunque pueda sonar despectivo, es profundamente inteligente, lúcido, sensible, crítico, criticón, y es precisamente esa sensibilidad, lucidez e inteligencia lo que le hace percibir el mundo como algo que no está saliendo muy bien como humanidad”.

La doctora Marrufo Huchim subraya que el hombre inútil percibe que el sistema de reproducción acelerada va a llevar a la humanidad a la ruina y por eso tiene una visión desesperanzadora y desesperanzada.

El dandi

La autora comienza hablando del dandismo porque precisamente el dandi, conocido por su sofisticación, elegancia, a veces por su excentricidad, fue representado por muchos personajes literarios, como el protagonista de la novela francesa “A contrapelo” y de la colombiana “De sobremesa”.

“En las obras literarias los dandis son hombres que han vivido todo, han viajado por el mundo, conocido todo tipo de experiencias y los invade una desesperanza y un desencanto por el mundo”.

La vanguardia

La autora señala que en la fase de la vanguardia, ya en el siglo XX, los hombres inútiles se despojan de la elegancia que caracteriza al dandi y lo que hacen es caer en una risa y un absurdo.

“Si los miramos de cerca vamos a ver que se niegan a participar de la lógica de producción de las grandes urbes, sin embargo son irremediablemente absorbidos por la vorágine del tiempo que corre rápido, la exigencia de los tiempos modernos y, las más de las veces, terminan burlándose de sí”.

En esta parte la autora analiza la novela “Vida del ahorcado”, del ecuatoriano Pablo Palacios; “El laberinto de sí mismo”, de Enrique Labrador Ruiz; “La llama fría”, de Gilberto Owen, y “Los adioses”, de Juan Carlos Onetti, entre otros.

El Boom

La doctora Marrufo señala que en el Boom los hombres inútiles tienen un cariz un poco más jocoso, más volcado hacia una risa por demás irónica, como en “Rayuela” de Julio Cortázar, cuyo protagonista, Horacio Oliveira, “es un hombre inútil por excelencia; si lo vemos de cerca hay mucho de lúdico en él y mucho de irónico, y una amargura total”.

Además de “Rayuela”, también analiza “Cambio de piel”, de Carlos Fuentes, y “Conversación en la Catedral”, del peruano Mario Vargas Llosa.

Tras resaltar que le llama la atención que, aun pasados dos siglos de su primera aparición, el hombre inútil es una figura que no deja de significar —incluso se puede ver en películas, series y cómics—, la autora señala que el libro es una invitación a reflexionar “por qué los seres humanos nos seguimos afianzando en la mirada que tenemos del mundo desde esa desesperanza, desde ese desencanto y con la convicción de que no es posible seguir haciendo cosas o que no es posible cambiar el estado de las cosas”.— IVÁN CANUL EK