Grupo Megamedia reconoce a 23 de sus colaboradores

Un homenaje y un agradecimiento a dos decenas de colaboradores con más de 20 años de servicio rindió ayer Grupo Megamedia durante un desayuno en el hotel Palacio Maya.

En el evento, que encabezaron Carlos R. Menéndez Losa, director general de la corporación, y su esposa, María de Lourdes Gómory Martínez, se entregaron placas conmemorativas y relojes a empleados de distintas unidades de negocios con 20, 25, 30 y 35 años de trabajo, acompañados de cónyuges, hijos o hermanos.

Menéndez Losa dirigió a los invitados un mensaje, en el que comenzó por recordar la antigüedad de la organización: 153 años (de la función de “La Revista de Mérida”) y 97 años (se cumplen el 31 de mayo próximo) de Diario de Yucatán.

“¿Se imaginan cuántas empresas del país, del mundo, tienen más de 100 años? La gran mayoría de las empresas desaparece en la segunda o la tercera generación”, recordó.

“Somos lo que hemos podido llegar a ser gracias a la suma de esfuerzos, del compromiso de muchísimos colaboradores, y la solidaridad de sus familias.

Innovación y creatividad

“Hemos podido innovar porque hemos tenido creatividad, y hemos tenido creatividad porque hemos tenido colaboradores que suman su esfuerzo. Hemos sabido atraer nuevos valores. Hemos sabido abrirnos a nuevas ideas para estar en el gusto del mercado durante muchos años”, indicó.

“Confían en nosotros porque saben que decimos la verdad y que cuando nos equivocamos rectificamos”, continuó. “Estamos muy orgullosos de lo que hemos hecho en los años de diversificación gracias a la suma de muchas personas”.

Asimismo, señaló que esperaba verlos cuando cumpliesen 35, 40 y 45 años de labores. “Tenemos colaboradores que han superado los 50 años, podemos enorgullecernos de tener muchos colaboradores con más de 20 años o que ya no están en la empresa pero aportan en otros lugares de la sociedad”.

Posteriormente se procedió a la entrega de reconocimientos. Los recibieron, por 20 años de labores, Marcos Aarón Aguilar Gorocica, José Valerio Caamal Balam y Carlos de la Cruz Montes de Oca, de Medios Tradicionales; Gloria Martina Ávila Pech, de Finanzas; Sergio Chalé Tzab y Elvira Candelaria Tun Guerrero, de Dypaq; Joaquín Baltazar Estrella Castillo y Manuel Jesús Gómez Chan, de Venta de Ejemplares; Violeta de los Ángeles García Cano, de Comercial; Juan Francisco Pat Batún, de Servicios Corporativos, y Juan Antonio Quintal Novelo, de Uniprint.

Por 25 años: Oswaldo Lorenzo Chan Pech, Uniprint; Oswaldo Efrén Lara Jiménez, Finanzas; Carmen Guadalupe Moreno Salas, Venta de Ejemplares, y Sandra Elena Ruz Ruiz, Dypaq.

Por 30 años: Aurelia Elia de Jesús Canché Bosque y Zoila María Marín Latournerie, de Finanzas; Felipe de Jesús Carrillo Cabrera y Aarón Apolinar Montero Bonilla, de Medios Tradicionales; Jorge Alejandro Gorocica Sánchez, de Servicios Corporativos, y Gilberto Uc y Hugo José Manzanilla Pérez, de Uniprint.

Por sus 35 años en la corporación se otorgó un reconocimiento especial a Genny Patricia Durán Quintal.

Se repartieron relojes Citizen y Bulova.

Entregaron las distinciones los directores Menéndez Losa, Luis Alberto González Uribe, editorial del Diario; Francisco Álvarez Cuevas, de Administración y Finanzas de Grupo Megamedia; Eduardo Barrientos Euán, de Dypaq, y Mario Elías Moisés, de Comercial.

Asimismo, los gerentes Cecilia Pasos López, de Mercadotecnia; Maurice Kalife Fuentes, de Comercializadora Líber; Carlos Ojeda Góngora, de Tecnologías de la Información; Fernando Mena Álvarez, de Uniprint, y Pedro Montero Ventura, de Medios Ligeros.

Camiseta bien puesta

Genny Patricia Durán es originaria de Umán y contadora privada. Ingresó a la corporación en el departamento de Venta de Ejemplares. Para sumar muchos años de trabajo “hay que echarle ganas, colaborar con los compañeros, tener motivación y ponerse la camiseta”, opinó.

Su familia, afirmó, la ha apoyado para que desempeñe su labor, desde que estaban pequeñas sus hijas: Carolina (ahora de 33 años) y Cristina Alejandra Cab Durán (de 26), quien la acompañó en la ceremonia de ayer.

Recordó que ha sido testigo de muchos cambios en la corporación, como que antes para administrar el dinero se usaban máquinas registradoras y ahora esta tarea se hace con computadoras.

Cuando el huracán “Gilberto” golpeó Yucatán, en septiembre de 1988, señaló, la falta de electricidad y servicios en la ciudad obligó a hacer adaptaciones al trabajo y a la movilidad, como que los apoyaran con el traslado entre sus domicilios y el edificio central del Diario. “El huracán estaba ‘pegando’ y nosotros estábamos en la oficina”, indicó.

Manifestó que, a pesar del tiempo que ha pasado, tiene que seguir actualizándose y por esa razón asiste a cursos de capacitación.

“La mayor alegría como mujer es demostrar que se puede. Como madre tengo también esa responsabilidad que no se puede dejar. Son alegrías compartidas porque te superas como profesional y como madre y eso es una satisfacción”.

Su mayor deseo al llegar a los 35 años de servicio es que Dios le dé salud para continuar trabajando y vivir más tiempo con sus hijas.

La colaboradora es hija de los señores José Alonso Durán Quintal y Celia Dolores Quintal González, y esposa de Eduardo Cab Carvajal.

Aprendizajes, compromiso, entrega y dedicación en 35 años de trabajo

Llegar a 35 años en cualquier trabajo no es fácil, requiere compromiso, entrega y la capacidad de aprender día a día, adaptándose a los cambios que los tiempos demandan.

Genny Patricia Durán Quintal

Así lo entiende Genny Patricia Durán Quintal, colaboradora de Grupo Megamedia que ayer recibió un reconocimiento por sus 35 años de servicio.

Genny tenía solo seis meses en la empresa cuando la titular del área de foráneos la recomendó para sustituirla. Sintiéndose nerviosa, aceptó y recibió un regalo de su antecesora: una libreta que le facilitaría las labores diarias y le enseñó la importancia de compartir lo aprendido con quienes nos rodean.

En la actualidad la colaboradora forma parte del departamento de Tesorería.

Hugo Manzanilla Pérez

Desde mi llegada he pasado por los diversos departamentos de impresión, fotomecánica y CTP. En los inicios el trabajo era manual, todo tenías que hacerlo con tus manos; pero hoy en día todo lo hace una máquina. A los nuevos les recomiendo que se preparen bien porque todos los días hay algo que aprender en esta área.

Aurelia Canché Bosque

Ha sido un camino de aprendizaje en el que siempre ha habido cambios. Con la tecnología es imposible parar, tenemos que estar renovándonos, aprendiendo y relacionándonos con otras áreas para hacer el trabajo más ágil. A los de nuevo ingreso les recomiendo proponer siempre una solución a las dificultades.

Felipe Carrillo Cabrera

Lo que más recuerdo son todas aquellas experiencias que me han retado para sacar lo mejor de mí. Al principio de mi carrera elaboraba infografías en las que tenía que dibujar y salir a investigar a la calle. Creo que, si estamos preparados, cuando los cambios llegan no perdemos el rumbo. La recomendación es nunca perder el piso.

Alejandro Gorocica

He vivido muchos retos en la corporación, uno fue cuando vieron en mí cualidades suficientes para ocupar un puesto de coordinación. En este tiempo se presentaron muchos retos, el más importante y gratificante fue la ampliación de Uniprint. A los nuevos los invito a que siempre busquen la mejora continua.

Zoila Marín Latournerie

La oportunidad de estar en diferentes áreas de la corporación ha permitido mi crecimiento profesional. Recomendaría a los de nuevo ingreso que aprovechen todas las oportunidades, que se preocupen por estar mejor preparados y que piensen que las metas que se proponen las pueden lograr.

Aarón Montero Bonilla

La mejor experiencia es el compañerismo que encontré en el Diario. La mayoría de las personas con las que he trabajado han sido, además de compañeros, amigos. A los de nuevo ingreso les digo que si quieren hacer buen periodismo están en el lugar indicado. En mi caso, volvería a este lugar siempre.

Gilberto Uc

Cuando se implementaron nuevas unidades de impresión, participé en el ensamblado, lo que me dejó gratos recuerdos en la empresa. Me gustaría que las personas se comprometieran a aprender para que fueran más eficientes en el trabajo. Con los años vas cosechando experiencias porque la enseñanza nunca se acaba.

Oswaldo Chan Pech

Los compañeros de aquí son como una gran familia que te permite hacer lo que te gusta y te impulsa a aprender cosas nuevas y hacer las cosas bien. Nunca creí durar tanto, pero reconozco que hacer lo que me gusta me ha motivado. Recomiendo a los nuevos que siempre le echen ganas a lo que hacen y que lo realicen bien.

Efrén Lara Jiménez

Los años en servicio me han ayudado a crecer de manera profesional y personal, a realizar mi trabajo de la mejor manera. A las nuevas generaciones les recomiendo prepararse día a día y estar a la vanguardia en conocimientos, porque aquí las oportunidades siempre se dan, pero hay que estar preparados.

Sandra Ruz Ruiz

Lo que más recuerdo es la primera actividad en la que participé, el concierto de Luciano Pavarotti, pues encontré un gran compañerismo en el área en que estaba. A los de nuevo ingreso los invito a compartir, ayudar al compañero, no olvidarse de los valores propios y seguir los que Grupo Megamedia tiene.

Marcos Aguilar

En lo laboral, mi mejor experiencia ha sido trabajar con gente talentosa que se entrega cada día. En lo personal, sin duda, es cuando ha salido mi nombre en las páginas por artículos propios, pues soy editor y no siempre puedo escribirlos. Lo que recomiendo es entregar un trabajo atractivo para que la gente lo disfrute.

Gloria Ávila Pech

En Grupo Megamedia he aprendido mucho y me he superado laboralmente, ésa es mi mejor experiencia en el tiempo que he laborado para la corporación. A las nuevas generaciones les recomiendo que vengan con buena actitud, que le echen ganas y que traten de aprender lo más que puedan todos los días.

Valerio Caamal Balam

El hecho de estar en el área de fotografía, cubrir eventos novedosos y hacer mi trabajo día a día es mi mejor recompensa, es lo que me gusta. A los nuevos compañeros les recomiendo que se preparen y que sientan mucho gusto por lo que hacen. Cuando algo te gusta no es un trabajo, forma parte de la diversión de la vida.

Sergio Chalé Tzab

En 20 años de trabajo he tenido muchas experiencias muy bonitas, pero la mejor fue la oportunidad que me dieron de entrar a trabajar en un lugar como éste. Si llevas tu corazón al trabajo, en cualquier lugar tendrás espacio; por eso recomiendo a los nuevos que sean responsables y trabajen en equipo y contentos.

Carlos de la Cruz

Ya tengo 21 años en el periódico y una de las mejores experiencias es el aprendizaje a raíz de los cambios. Cuando empecé las fotos eran en papel y el revelado era con químicos, ahora se hacen maravillas con las computadoras. El consejo que doy es buscar la oportunidad de trabajar más en equipo.

Joaquín Estrella

Una vez me mandaron a Campeche para hacer unos ajustes en varios servicios cuando el tema de los créditos era nuevo y aprendí cosas relacionadas con ello. Fue una gran experiencia y muy recordada. A las nuevas generaciones les recomendaría que trabajen honradamente y le echen ganas a lo que hagan.

Violeta García Cano

Ingresé a la empresa en 2001 y la mejor experiencia que he tenido es el trato con las personas que he conocido y mis compañeros, que me han formado y permitido ser la persona que soy ahora. Mi mejor consejo es que todo lo que quieran y emprendan lo podrán lograr si se esfuerzan y tienen perseverancia.

Manuel Gómez Chan

En una ocasión tuve un percance vial y la empresa me apoyó en todos los sentidos, lo que me demostró que esta empresa es muy seria y comprometida con su personal. Es una corporación que va creciendo y está pendiente de nuestro crecimiento. He visto llegar a gente a un puesto y con el tiempo mejorar su nivel.

Juan Pat Batún



La experiencia en esta empresa la obtienes día con día en las labores que realizas. Una que recuerdo de manera muy especial es cuando viajamos a Tabasco a realizar unas instalaciones y todo salió bien. Fue muy bonito. A los nuevos les digo que le echen ganas. La situación está dura y esta empresa es de las pocas fuertes.

Juan A. Quintal Novelo

Venir a trabajar a diario y compartir momentos con los compañeros es la mejor experiencia por las personas con las que convives y con las que haces bien y a gusto tu trabajo. A las nuevas generaciones les recomiendo cuidar su trabajo, ser puntuales y responsables con los demás, para que se sientan a gusto.

Elvira Tun Guerrero

La experiencia que más destaco es el trato al cliente, porque al hacerlo debes ser cortés, estás representando a la empresa. A las nuevas generaciones les recomiendo que siempre se capaciten para hacer un mejor trabajo y les recuerdo que debemos tratar bien al cliente, porque si está contento va a volver.