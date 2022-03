La Semana hace 50 años: Campeche realiza ''quema'' de revistas inmorales

Domingo 19 de marzo de 1972: revistas inmorales continúan su circulación "sin control"

NUEVO ABOGADO.— El miércoles 15, en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Yucatán, presentó examen en opción al título de Abogado el joven don Jorge Humberto Palomeque Río, quien presentó como tesis el trabajo denominado “Causas y prevención de la delincuencia juvenil”.

En la residencia de los esposos Augusto Peón Acevedo y María del Socorro Palomeque Río, hermana del nuevo profesional, su madre María Río viuda de Palomeque ofreció después una recepción social. Con motivo de su graduación, el licenciado Palomeque Río ha estado recibiendo las congratulaciones de las personas de su amistad, a las que unimos la nuestra y le deseamos muchos triunfos en el ejercicio de su profesión.

PORNOGRAFÍA.— Javier Cu Delgado, presidente de la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas, denunció que muchas de las revistas inmorales, que no tienen certificado de licitud, circulan por correo y eso hace imposible su control.

“Éstas son revistas clandestinas y son muy difíciles de controlar, están fuera de la ley y no están calificadas de oficio”. Las publicaciones que ha pedido sean objeto de investigación por las procuradurías son violatorias a la Ley Orgánica de la SEP, constituyen un serio ataque a la moral y son editadas por la Editorial Época.

LEONES.— Los Leones de Yucatán, guiados por la dominadora serpentina de seis jits de julio Cruz, se impusieron anoche a los Pericos de Puebla 2 a 1, ante alrededor de cinco mil aficionados, para ponerse arriba en la serie que finaliza hoy con un partido a las 10:30 de la mañana. Para llevarse el triunfo, los locales contaron con la majagua de Roberto “Musulungo” Herrera, quien colaboró con un cuadrangular, el sexto que se dispara en la serie, y una marfilada del inicialista visitante, José Calero, que permitió quedar con vida al propio receptor del equipo de casa, en la cuarta vuelta.

(De “Diario de Yucatán” número 16,831)

Lunes 20 de marzo de 1972: Con un estadio lleno, los Leones de Yucatán caen ante los Pericos de Puebla

LEONES.— En un partido en que la metralla se regó en el campo en las dos últimas entradas y que el día pareció un cinco de mayo por el desfile de lanzadores, los Pericos de Puebla se impusieron ayer en la mañana a los Leones de Yucatán, 7 por 5, en el choque final de la serie que se empató a dos triunfos por bando.

El Carta Clara registró la mejor entrada en un juego soleado, desde la inauguración de nuestro máximo templo beisbolero, el 5 de febrero de 1953. Más de tres mil personas, con excepción de pocos centenares protegidas por dos toldos instalados a raja tabla en preferencia, soportaron estoicamente los rayos de Febo, inclementes a rato, y se desgañitaron para estimular a los melenudos a alcanzar a los pájaros verdes, pero no se pudo.

PLAZA MÉRIDA.— El poder, el señorío de la muleta de Manolo Martínez motivó ayer un aletear de pañuelos en la Plaza Mérida, en tarde de domingo cuaresmal que sirvió de marco para una faena plena de hondura del diestro de Monterrey, premiado con dos orejas y dos vueltas al ruedo entre aclamaciones y dianas. Manolo Martínez, oreja en mano, rodea el anillo de la Plaza Mérida después de su aplaudida faena a Rebocero, el 19 de marzo. Foto de Megateca

La ganadería de Xajay envió al Coso de Reforma toros de poder y casta que, en la pelea con los caballos, se mostraron entradores e hicieron pasar grandes trabajos a los jinetes. Paco Pallarés logró una vuelta al ruedo y recibió una oreja que nadie pidió y que tiró por las protestas del público. Antonio Lomelín impartió una lección de pundonor y afición toreros en su segundo enemigo, al que banderilló y muleteó con dominio y arte, a pesar de que el astado presentó dificultades en el último tercio de la lidia.— Mateo Rueda.

(De “Diario de Yucatán” número 16,832)

Martes 21 de marzo de 1972: Queman en Campeche varias revistas inmorales

CURSILLOS.— El Secretariado Diocesano del movimiento ha creado en Santiago su primer Centro Parroquial de Cursillos de Cristiandad. La reunión en que se nombró a los miembros del Centro fue en el anexo de Santiago y la presidieron el presbítero Ramón Bueno y Bueno, asistente diocesano del movimiento, y el párroco Miguel A. Castillo Castillo. El sacerdote asistente será el padre Ángel Vargas Góngora y el matrimonio coordinador, Julio Segovia Ojeda y Nelly Sosa León.

INCINERACIÓN.— CAMPECHE.— Por instrucciones del profesor Carlos Gutiérrez Zamora, se puso en marcha en las primeras horas de ayer una campaña contra la pornografía impresa y televisada, que coordinará la Dirección de Educación Federal en el Estado a través de los inspectores de la I y VI zonas escolares.

Con base en la prohibición dictada por la Secretaría de Educación Pública contra 34 revistas cuyo contenido fue calificado de “enormemente perjudicial en el aspecto educativo”, el profesor Gutiérrez giró instrucciones para que en sus clases los maestros orienten a sus alumnos y les soliciten las revistas que pudieran haber en sus hogares, que serán concentradas en la dirección de sus escuelas e incineradas luego en una ceremonia el viernes 24.

LEONES.— MÉXICO (Excelsior).— Con la ayuda de un ataque de 12 imparables jefaturado por Arturo “Camarón” Álvarez, los Leones se presentaron ayer en esta capital con un triunfo sobre los Diablos Rojos, 5 por 2, ante 18,000 espectadores que casi colmaron el estadio del Seguro Social.

AVISO.— Por ser hoy día de descanso general, este periódico no se publicará mañana miércoles.

(De “Diario de Yucatán” número 16,833)

Jueves 23 de marzo de 1972: Leones de Yucatán se imponen contra los Diablos Rojos

CONCIERTO.— Ya casi inaudibles los últimos ecos de las actividades con motivo de los 50 años de la casa de estudios, Los Techsingers trajeron ayer de nuevo la nota alegre al teatro universitario. Los Techsingers, coro de música moderna de la Universidad de Virginia, actúan el 22 de marzo de 1972 en el teatro de la Universidad. Foto de Megateca

El coro de música moderna de la Universidad de Virginia, la que funciona también como politécnico, interpretó en su presentación de ayer —la número seis en Mérida— una docena de aplaudidas melodías, entre ellas “Dance Aleluya”, el “Kyrie” y el “Sanctus” de la misa criolla; “Monday Monday” del conocido grupo Los Carpenters y “Love is Surrender” en arreglo de Ralph Carmichael. A buena combinación y acoplo de voces, el grupo de Los Techsingers aúna una gran capacidad de movimiento sobre el escenario, enmarcada en el color de vistosas indumentarias que el coro cambió en el intermedio.

HOMENAJE.— En la conmemoración del aniversario del natalicio de Benito Juárez García, que se efectuó ayer en la nueva plaza cívica de San Juan, brillaron ya por su ausencia los puestos de fritangas y refrescos que rodeaban la estatua del Benemérito. Fue el mejor homenaje: hechos. Homenaje a Benito Juárez ante la estatua del Benemérito, el 22 de marzo en la plaza cívica de San Juan. Foto de Megateca

También hubo palabras significativas, que ojalá se pongan en práctica: en uno de los cuatro discursos de la mañana, el estudiante Francisco Ávila Heredia, representante de la Universidad, pidió que no hablen de Juárez los profesionales que no restituyan al pueblo lo que del pueblo recibieron, ni lo mencione jamás el funcionario público que no tenga “la frente alta y las manos limpias”.

LEONES.— MÉXICO (Excelsior).— En el primer juego de extrainnings en la naciente temporada, los Leones se impusieron ayer por segunda vez consecutiva a los Diablos Rojos, 6 por 4, en un juego que se alargó a 10 entradas y se caracterizó por el bateo oportuno de los peninsulares y el fildeo sensacional de los escarlatas.

TENIS.— Anteayer, en el Club Campestre se efectuó la entrega de premios a los vencedores del Torneo Estatal de Tenis Juvenil. En la categoría de 12 años se coronó campeón de singles Jorge Goff Ailloud y como subcampeón, Oswaldo Millet Palomeque.

Jorge y Oswaldo ocuparon el primer lugar en dobles. En la de 14 años predominó la familia Goff. Alejandro Goff Rodríguez resultó campeón en singles y su hermano Ricardo, subcampeón. En dobles se coronaron monarcas Ricardo y Carlos y subcampeones su hermano y su primo Alejandro y Jorge. La premiación de ganadores del Torneo Estatal de Tenis Juvenil, el 22 de marzo de 1972 en el Club Campestre. En el orden habitual: Oswaldo Millet Rendón entrega a Alejandro Goff Rodríguez el trofeo de campeón en singles, categoría 14 años; Ligia Rincón Ancona y Patricio Espinosa Ávila, primer lugar en dobles mixtos, y Carlos T. Goff Rendón, presidente del club, con Jorge Goff Ailloud, campeón de singles en 12 años

En juveniles, Gerardo Millet conquistó el lugar de honor; en dobles, Gerardo y Alejandro Goff. En femenil, Lourdes Espinosa Ávila se ciñó la corona de singles, seguida por su hermana Gloria. En dobles, ambas ganaron también el primer lugar.

Ligia Rincón Ancona y Patricio Espinosa Ávila recibieron el trofeo que los acredita como campeones estatales de dobles mixtos.

(De “Diario de Yucatán” número 16,834)

Viernes 24 de marzo de 1972: el INBA revela al ganador de su concurso por el centenario del natalicio de Benito Juárez

PREMIO.— El licenciado Brígido A. Redondo Domínguez resultó ganador del primer lugar del certamen convocado por el INBA y el Comité Nacional organizador de los festejos conmemorativos del centenario del fallecimiento de Benito Juárez, con el poema “El señor de Guelatao”.

Los premios, estatua de oro del Patricio, Flor Natural y diploma conmemorativo, le serán entregados el día 27 en el INBA por el presidente Echeverría y el profesor Víctor Bravo Ahuja. La composición será impresa y distribuida en todos los lugares de América en que se rinda homenaje al Benemérito.

(De “Diario de Yucatán” número 16,835)

Sábado 25 de marzo de 1972: Muere el modisto Cristóbal Balenciaga

BALENCIAGA.— VALENCIA (UPI).— El modisto Cristóbal Balenciaga, quien vistió a reinas y primeras damas, falleció ayer en la madrugada víctima de un infarto, a los 77 años de edad. El célebre modisto expiró en una sala de urgencia del hospital de la Sagrada Familia.

ORATORIA.— Rolando Armesto Walkhoff, alumno del tercer grado de secundaria, de 16 años, ganó ayer el primer lugar del concurso de oratoria organizado por la Sociedad de Alumnos del Colegio Peninsular. El segundo y tercer sitios fueron ocupados por Patricia Mier y Terán Gutiérrez y María Teresa Méndez Maldonado, alumnas del segundo de preparatoria y primero de academia, respectivamente. Sobre estas líneas, triunfadores del concurso de oratoria de la Sociedad de Alumnos del Colegio Peninsular, el 24 de marzo: Patricia Mier y Terán Gutiérrez, segundo lugar; Rolando Armesto Walkhoff, primero, y María Teresa Méndez Maldonado, tercero. Foto de Megateca

LEONES.— PUEBLA (E).— Los Pericos del Puebla derrotaron a los Leones de Yucatán por 11-10, en diez entradas. Un total de 11 serpentineros destinaron anoche, seis de ellos de los Pericos y cinco de los sureños. La victoria correspondió a Arnulfo Adame, quien se convirtió en el primer serpentinero del circuito en llegar a tres triunfos. La derrota fue para Francisco Mota, quien también es el único pítcher con tres derrotas a cuestas. Adame no ha perdido y Mota no ha ganado ningún juego.

(De “Diario de Yucatán” número 16,836)