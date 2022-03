Presbítero Manuel Ceballos García: Homilía dominical 27 de marzo

“Estaba muerto y ha vuelto a la vida…”

San Lucas escribió el Evangelio teniendo en cuenta el amor misericordioso de Dios. Rodeado Jesús de pecadores y gente de mal vivir, Él está compartiendo la mesa como si nada pasara; por eso, los escribas y fariseos se dedican a murmurar, ya que se sienten “escandalizados” por ese modo de actuar de Jesús. En la parábola, las figuras de los dos hermanos dibujan muy bien los perfiles de la humanidad: a quienes se rebelan y a quienes sirven, pero sin amor. En cambio, el papá está siempre rebosante de amor: su ternura se manifiesta como una invitación al banquete y a la común unión. A esto estamos invitados, aun sabiendo que el precio de ser amados por Dios ha sido “pagado” por Jesús en el calvario.

“Un hombre tenía dos hijos…”, así comienza la parábola: se trata de la humanidad desgarrada. Jesús traza una historia universal e inolvidable en la que todos nos reconocemos y en la que cualquier comentario rompe la frescura y la intensidad de su mensaje. En el corazón de esta historia está la espera de Dios y su amor indestructible. Una mística musulmana del siglo VIII —Rabí’a—, escribió: “Oh esperanza mía, oh amado de mi corazón, oh descanso mío. El corazón no quiere amarte sino a ti, porque tu amor es indestructible y tú no nos abandonarás nunca”.

Hay tres cuadros delicadamente unidos en la parábola: en el primer cuadro su centro temático no es la historia de una crisis, sino la de un “retorno”, es decir, la solución de un drama interior. Algo así como un cambio de sendero que hace el pastor beduino que en el desierto se da cuenta que está en un camino que lo aleja del agua, del oasis.

Pero, luego en el segundo cuadro, está la firme decisión: “Me levantaré y volveré a mi padre”. Se hizo la verificación de la ruta, se abandonó el pasado, el camino hasta ahora recorrido se pierde en el horizonte, el hombre adulto, maduro y consciente decide “volver” a Dios que siempre lo ha esperado. Es el momento en que aparece el papá, que espera contra toda esperanza. Dios es el personaje central, el verdadero protagonista de la historia que se revela como la historia de un amor jamás roto ni apagado.

Tan pronto como se perfiló en el horizonte la figura del hijo, el papá corrió a su encuentro para abrazarlo. Aquella muerte se transformó el vida, un descarrilamiento que se convirtió en un hallazgo alegre. Por tanto, en la fatiga que toda conversión conlleva está la certeza de nunca estar solos, de no correr el riesgo de encontrar al final una puerta cerrada o un papá convertido en un juez implacable y sin misericordia. Y también está aquel hermano con su típica representación de alguien satisfecho de su indiscutible honestidad, convertido en un frío y despiadado juez de su hermanito.