Buscan que la OSY permanezca

Música de las grandes bandas, aquella que se bailaba en los años 40 y 50, pero con arreglos modernos, es lo que el público escuchará en el concierto “Big Band Night”, que la Mérida Big Band ofrecerá mañana, a beneficio del patronato de la Orquesta Sinfónica de Yucatán (OSY).

El concierto tendrá lugar a las 18 horas en la quinta Montes Molina, donde además se llevará al cabo una subasta, también a beneficio del patronato, informa su presidenta, Margarita Molina Zaldívar.

En entrevista con el Diario de Yucatán, acompañada de María José Palma Arroyo, administradora del patronato, Margarita Molina señala que en los últimos años la OSY ha tenido una reducción importante de recursos.

“En otros sexenios el gobierno del estado cubría totalmente el presupuesto anual de la orquesta. Todavía sigue aportando, pero necesitamos completarlo para el día a día, traer a músicos invitados o directores invitados… Todo eso sale de la taquilla y del patronado”, subrayó la presidenta.

Por ello, resalta, es que se realiza este concierto, para invitar a la gente a participar y conocer un poco más de la orquesta que ya tiene 18 años de haberse fundado.

“Es un evento que hacemos para que nos dimensionen de otra manera, para que la gente vea que aquí está la orquesta, que no somos exclusivos y que cualquiera puede ser miembro del patronato, y para llegarles a las nuevas generaciones que tienen poder adquisitivo y que podrían ser donantes”, señala.

Como informamos, la Mérida Big Band by Ranier Pucheux, la cual cuenta con algunos miembros de la OSY entre sus 17 integrantes, tendrá la participación especial de los cantantes Robert Young y Maydel García, quienes interpretarán temas originales de swing y jazz con arreglos para big band. Entre el repertorio hay éxitos interpretados por Sinatra, Bublé, Fitzgerald y Bennet, entre otros.

El concierto no solo es el primero que la Mérida Big Band, dirigida por Pucheux, clarinetista de la OSY, ofrece después de la pandemia, sino también el primero que el patronato de la OSY organiza para la recaudación de fondos. Anteriormente, aclara Margarita Molina, se había organizado otro tipo de actividades.

“El objetivo es invitar a la gente a participar, conocer el proyecto y explicar en qué ha beneficiado a la ciudad tener una orquesta sinfónica”.

María José Arroyo coincide que el concierto servirá para que la gente sepa que la orquesta necesita el apoyo de todos.

“Es un evento donde verán diversión, cultura, elegancia y donde van a pasar una noche agradable sin perder el objetivo: que conozcan lo que hace la orquesta, pues hay gente que no sabe que existe un patronato y la labor que hace para apoyar y solventar a la orquesta sinfónica”.

Margarita Molina subraya que la labor del patronato ha sido fundamental para que la orquesta se mantenga en el tiempo.

“Tristemente en el pasado, en Yucatán, existieron orquestas sinfónicas; sin embargo, no se mantuvieron en el tiempo, no tuvieron presencia debido a que si cambiaba el gobierno y al siguiente no le interesaba la orquesta, la eliminaba”.

Ahora, destaca, con la mancuerna entre el patronato y la OSY se le da sustento. “El patronato apoya a la orquesta y es su voz en la sociedad civil. Estamos unidos para que esta orquesta permanezca por muchos años”.— IVÁN CANUL EK