Yolanda Uicab Garrido y Herminio José Piña Valladares: Cuidado y atención a mascotas

Un episodio que nos llamó la atención y que sucedió en diciembre es el siguiente: Una persona le compró a su perrita su atuendo navideño, su nueva camita, suertes, ropas y otros regalos y a un familiar muy cercano no le dio ningún obsequio. Este es un acontecimiento que nos hace reflexionar que algunas personas —por fortuna muy contadas— quieren más a sus mascotas, los consienten, atienden y se preocupan más que a sus familiares.

En la actualidad escuchamos que algunas personas llaman a su mascota perrhijo, que es un vocablo que fue acuñado por primera vez en 2011 en México. La idea es combinar en una misma palabra, el concepto perro e hijo y evidencia una nueva tendencia de tratar a una mascota como un niño dentro del núcleo familiar.

Para algunas personas los perrhijos o gathijos son las mascotas que visten, celebran fiestas de cumpleaños y comen alimentos especiales. El riesgo de concebir a un perro o gato como un hijo es perder de vista sus necesidades como animales.

Parece que ahora el nuevo modelo es adoptar a una mascota y tratarla como a un hijo, aunque suena algo lindo, podría ser perjudicial para las mascotas, menciona el académico Moisés Heiblum, de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Al tratar de integrar a los animales a las actividades de los humanos esto es perjudicial para ambas partes, pues pretender que se comporten como personas y se depositan en ellos expectativas fuera de contexto que coartan su desarrollo adecuado, señala el profesor de veterinaria.

También hace un llamado el académico Heiblum a los dueños a no integrar a los animales en costumbres humanas porque no lo necesitan, ni comprenden eventos como cumpleaños, bodas u otras fiestas. Los animales solo necesitan no padecer hambre ni sed, tener un lugar para resguardarse, atención del veterinario y libertad de expresar su comportamiento animal y no al que los obligan sus dueños.

Debemos cuidar y atender a los animales, así como también no descuidemos el cariño, comprensión y solidaridad a nuestros familiares.

