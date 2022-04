Es “hora” de escuchar a la OSY

Un programa muy atractivo con obras para que disfruten conocedores y no conocedores de la música académica ofrecerá la Orquesta Sinfónica de Yucatán, que incluirá la obertura “Semíramis” de Rossini, la Sinfonía No. 35 “Haffner” de Mozart y la Sinfonía No. 101 “El reloj” de Haydn.

Se trata de una obertura muy divertida y entretenida, y dos sinfonías majestuosas y muy famosas, dice el director de la OSY, Juan Carlos Lomónaco, quien de nueva cuenta tendrá la batuta en los conciertos de pasado mañana a las 20 horas y el domingo 3, a las 12 horas, en el teatro José Peón Contreras.

El director adelanta que abrirán con “Semiramis” de Rossini, que antecede a la ópera homónima y es la última ópera seria del compositor, la cual se estrenó en 1823 en el teatro de la Fenice en Venecia con bastante éxito y está basada en la obra de Voltaire del personaje de Semíramis.

Seguirá la Sinfonía la No. 35 “Haffner” de Mozart, una sinfonía corta, que dura 18 minutos, la cual la OSY ya había interpretado en alguna otra ocasión, y Mozart la compuso cuando su amigo Sigmund Haffner fue ascendido en la nobleza en 1782. Existe también una serenata dedicada a Haffner.

Igual a un reloj

En la segunda parte del programa, la Orquesta tocará una obra ultraclásica, “un clásico entre los clásicos”, la Sinfonía 101 de Haydn, “El reloj”.

Lomónaco recuerda que el compositor nombró “Londres” a sus últimas 12 sinfonías, un ciclo, porque básicamente son comisionadas en Inglaterra y presentadas en esa ciudad, eso es lo que sucede con “El reloj”, que se estrenó en 1794.

Resalta que lo que la hace famosísima es su segundo movimiento, que representa un reloj, “es una maravilla, el público va a poder perfectamente distinguir esta secuencia rítmica del reloj que se inicia en los fagots con los violines segundos en un ritmo constante, como si fuera una especie de reloj y una serie de variaciones hermosísimas sobre esta construcción rítmica”.

Indica que es una obra que la OSY también ha interpretado antes, ya que las últimas sinfonías de Haydn son las que más se tocan, aunque tiene otras que considera muy hermosas como es el caso de la 38 “La pasión”, que interpretarán en el penúltimo programa de esta temporada.

De la colección de 12 sinfonías nombradas “Londres” por el autor, la agrupación sinfónica yucateca ha tocado la 97, 101, 102, 103 y 104.

Señala que al público le gustan las obras de Haydn, y es que el compositor siempre fue bien aceptado, “en Londres era muy aclamado, era el músico más famoso de su tiempo, por eso los ingleses con mucha habilidad elegían a compositores como Händel de origen alemán, y en este caso Haydn, austríaco, lo importaban de alguna manera, porque sabían de su éxito”.

“Siempre tuvo mucho éxito a diferencia de otros compositores que no fueron reconocidos en su tiempo, él sí lo fue, y en Yucatán también lo es, es un compositor bienvenido siempre”.

Juan Carlos Lomónaco apunta que los músicos también interpretan con agrado las obras seleccionadas en esta ocasión, pues las dos Sinfonías que son parte del repertorio, son obras que hay que tener “en dedos”, como se dice en el argot musical, es decir, hay que tenerlas puestas, pues son parte del repertorio fundamental de cualquier orquesta, “lo saben, las conocen y saben de la importancia que tienen”.

Asegura que el programa seleccionado para esta ocasión es muy accesible para todo público, incluso para quienes no han asistido antes a un concierto sinfónico, pues las oberturas de Rossini son muy divertidas y entretenidas como sus óperas, llenas de sorpresas, y ésta en particular es una de las dos grandes oberturas del compositor, junto con la titulada “Guillermo Tell”, ya que dura 12 minutos, y es música ligera y divertida.

En cuanto a Mozart, enfatiza que la obra seleccionada es de tanta energía y tan condensada que no da tiempo de aburrirse; y la de Haydn es una de las más famosas del compositor y además describe un reloj, es una gran oportunidad para acercarse a la OSY.— Iris Ceballos Alvarado