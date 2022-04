Antonio Alonzo Ruiz: Derriba mitos de la vejez

Permítanme, abuelas y abuelos, compartirles una primera convicción forjada a lo largo de 30 años de trabajo directo con adultos maduros y mayores como tutor de salud mental, contraria a la idea negativa que liga a la vejez con la enfermedad, tristeza y soledad.

Mi primera convicción es que el envejecimiento no es sinónimo de enfermedad, tristeza o soledad.

Calificar a la vejez con esos adjetivos es uno de los mitos más arraigados y que más daño ha hecho —y sigue haciendo— a un gran número de abuelas y abuelos.

Basado en la investigación geriátrica y gerontológica, en la experiencia y testimonio directo de muchos adultos mayores, podemos afirmar que la mayoría de las aptitudes y habilidades que las personas pierden al envejecer, no se debe al envejecimiento en sí mismo, sino a la falsa creencia y convicción de que ya no pueden o —peor aún— que por su edad ya no deben practicar ciertas actividades.

Me refiero específicamente a algunas prácticas en las que como abuela o abuelo puedes —y debes— seguir realizar diaria y periódicamente. Les llamo las “Cinco prácticas para sentirte viva o vivo”:

Actividad física.

Actividad familiar y social.

Actividad intelectual.

Actividad espiritual.

Actividad sexual.

En nuestras siguientes pláticas, anuncié, veremos qué puedes hacer y cómo te puede ayudar el ejercitar frecuentemente cada una de estas cinco actividades, de acuerdo con tu condición de salud y circunstancias reales.

¡Estáte pendiente!

