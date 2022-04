La Mérida Big Band arma la fiesta en grande

Nos fuimos a casa con las ganas de que la fiesta siguiera en la Quinta Montes Molina, donde la Mérida Big Band, con sus solistas Maydel García y Robert Young, bajo la dirección de Ranier Pucheaux; nos transportaron no solo a los años dorados de Hollywood, sino también a una disco ochentera o a las calles con el funk de Bruno Mars, él con su voz aterciopelada al estilo Frank Sinatra, ella con la potencia y energía que caracterizan sus vibrantes actuaciones.

La banda fue la joya de una velada —a beneficio del patronato de la Orquesta Sinfónica de Yucatán— que dio inicio con mensajes de bienvenida y agradecimientos de Margarita Molina Zaldívar y Juan Carlos Lomónaco, presidenta del Patronato de la Orquesta Sinfónica de Yucatán, y director artístico de la misma, respectivamente, y una subasta, y captó cien por ciento la atención, los aplausos y el baile con sus grandes voces y la calidad de sus músicos. Un ejemplo fueron los solos de trompeta, trombón, piano y sax (con el tresillo cubano de fondo en la batería) en “Sway”, que tanto éxito tuvo con Michael Bublé, y que puso a todos de pie con sus ritmos latinos.

Buena parte de los 17 integrantes de la banda son músicos de la Orquesta Sinfónica de Yucatán, pero ahora en vez de tocar alguna obertura o sinfonía ofrecían estárdares de jazz que le dieran la vuelta al mundo en la voz de Frank Sinatra, como “Fly me to the moon”, “New York, New York” y “I’ve got you under my skin”, y que invitaban a conocer más del gran proyecto cultural que es la OSY y su versatilidad.

La “Big Band Night”, como se tituló el concierto, dio inicio a las 9 de la noche con Robert Young interpretando “The lady is a tramp”, una canción de 1937, cuya versión grabada por Tony Bennett con Lady Gaga lanzada en el 2011 tuvo muy buena recepción de la crítica.

Siguió “Come fly with me” que grabara a mediados de los años 90 un Luis Miguel en pleno apogeo (tendría el honor de interpretar esta canción con Frank Sinatra).

Luego, el canadiense entonó “The way you look tonight” (1936) premio Óscar a la mejor canción original. El tema ocupa el puesto 43 en la popular lista de las 100 canciones más representativas del cine estadounidense, y “I’ve got you under my skin” (Te tengo bajo mi piel) compuesta por Cole Porter, en 1936, una canción insignia de Frank Sinatra grabada por multitud de artistas pop y de jazz, y que no podía faltar en el repertorio, seguida de “For once in my life”, un éxito comercial con Stevie Wonder.

El canadiense cedió el micrófono a la cubana Maydel García, que interpretó “Deedles blues”, “Take the a train” y un éxito sesentero que no pasó desapercibido: “I feel good”, del cantante de soul y funk James Brown.

“A foggy day”, “Where or when” y “Fly me to the moon”, símbolo de las misiones del Apolo a la luna y una de las canciones más recordadas de Sinatra, siguieron en la lista de hits.

“That’s life”, del álbum homónimo de Frank Sinatra, suena en cuatro ocasiones a lo largo de la película “Joker” (Joaquin Phoenix) y “reconforta, consuela y justifica las atrocidades del protagonista”, según críticos de cine. “Es el himno que mejor define estar vivo en 2019”.

“My way” y “New York New York” inspiraron coros entre el público en la tersa voz del canadiense, que reconoció que “Sway” era un tema nuevo para él.

Maydel cerró el concierto, que se fue como un suspiro, con la fiesta en alto a lo Donna Summer con “Bad girls”, “Celebration”, y “Up town funk”, mientras el público seguía bailando.— Patricia Garma Montes de Oca.