Día de la mujer: Cinco canciones populares que la denigran en nombre del ''amor''

Ante la cercanía del Día Internacional de la Mujer, vamos a hablar de música, a reseñar cinco canciones de los ochentas-noventas, interpretadas por mujeres que se autodispararon en el pie con letras que pretendían ser románticas, pero que en una segunda, tercera, enésima oída queda desvelado que en realidad se autodenigraban en nombre del amor.

Aclaramos que la mayoría de las interpretaciones tienen casi más de tres décadas de antigüedad, es decir, ninguna es reguetón, ninguna es trap, ritmos en los que parece que la premisa es denigrar y denigrarse.

Intérprete, Dulce. Autor, Rafael Pérez Botija García, María Enriqueta Ramos Núñez.

La canción habla de una mujer que es consciente que su pareja solo la utiliza para tener sexo y ella está conforme con eso, que siempre está dispuesta a satisfacer a su hombre y además sabe perfectamente que en cualquier momento será desechada porque no vale nada según la frase “la que vale lo que peca”.

“La que nunca te rechaza, la que siempre te desea, la que siempre está segura, la que vale lo que peca”.

Intérprete, Dulce. Autor, Marco Antonio Solís.

Otra canción en la que una mujer suplica amor luego que la relación terminó, y para lo que está dispuesta a ser lo que él disponga para que la acepte nuevamente.

“Seré tu amante o lo que tenga que ser, seré lo que me pidas tú; amor, lo digo muy de veras: haz conmigo lo que quieras: reina, esclava o mujer, pero déjame volver, volver contigo”.

Intérprete, Yuri. Autores, Marella Cayre, José Ramón García Flórez.

Habla de una mujer que se relacionó con un hombre casado o comprometido y que vive para él, y no le importa hablarle cuando él está con su esposa o pareja oficial, para suplicarle que la deje y usa el recurso de la comparación: “¿Qué puede tener ella que no tenga yo, que puede darte ella? ¡Dímelo!”

La canción relata la típica historia de “la otra”, que cree todos los juramentos que él le dice para tenerla segura, pero en el fondo sabe que nunca se animará a dar el paso:

“Juras una vez y mil, que me quieres que confíe en ti. Juras que soy tu gran amor, pero no cambia nuestra situación”.

Intérprete, Maricela. Autor, Marco Antonio Solís

Otra de Marco Antonio Solís. Se refiere a una mujer que terminó su relación sentimental y está al borde del suicidio por su dependencia del género masculino, que su amor propio se extinguió y su prioridad es él.

“No quiero esta vida, no sé qué hacer, sin él no la puedo entender. Hoy sé que lo amo, pero se fue, Lo deje partir, y hoy no sé vivir sin él”.