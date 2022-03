Defender desde su trinchera

“Ahora nos dicen que las mujeres somos muy radicales por querer decidir sobre nuestro propio cuerpo, y hace 100 años era radical que las mujeres usaran pantalón. ¿Qué es radical? ¿Desde qué parámetro o términos se mira el feminismo? Pienso que tiene que haber una mirada interseccional en esto, porque no todas vamos a hablar de lo mismo y está bien, cada una tiene que hablar desde su propia historia”.

Así lo señala la actriz y feminista Liliana HeSant, quien comparte con Diario de Yucatán su opinión sobre diversos aspectos del papel de la mujer en estos tiempos.

Señala que la mujer actual pudiera pensarse como un ser, como un agente de cambio y conforme va pasando el tiempo hay más posibilidades para accionar.

“Hablo mucho desde términos de autonomía, y algo que Marcela Lagarde escribe, describe y comparte en un libro que se llama ‘Claves feministas para el poderío y la autonomía de las mujeres’, trata de que nosotras como mujeres debemos asumirnos como autoras de nuestra propia historia, pero también como actrices, o sea aquellas que accionamos para que suceda en esta historia que estamos construyendo y escribiendo”, añade.

“Comulgo mucho con esa idea, porque cuando pienso en la mujer actual que debe asumirse como agente de cambio, pienso que también tenemos una gran capacidad para accionar, promover, impulsar y multiplicar, siempre quitando la idea de competir y poniendo en su lugar cooperar. Esto se relaciona mucho con el papel de la sociedad, porque cada vez hay más oportunidades para accionar situaciones en concreto y que ocurran”, dice.

A su consideración la lucha de las mujeres por la igualdad y la equidad no ha fallado, sino que se complejizó, porque cada una va a hablar de su historia, y la va a defender.

Marcha en escena

Comparte que hoy no podrá marchar porque tiene la presentación de una obra: “Yo marcho en la escena, mi sitio de lucha y de resistencia es en mis proyectos y desde ahí tengo una resistencia, y no soy menos feminista o mala feminista si no salgo a la calle a marchar”.

Indica que a veces cuesta entender que no se unan en los movimientos, pero considera que no se trata de eso, sino de que cada una desde su trinchera —el periodismo, la literatura, la investigación— hacer lo mejor que puede con lo que tiene.

Liliana siente que falta mucho para derribar estereotipos, porque cada mujer vive una realidad distinta.

Estereotipos

En este contexto recuerda que en diciembre pasado fue la Muestra Nacional de Teatro y para ella fue angustiante ver que en una obra representaron a la mujer totalmente estereotipada.

“Yo decía: ‘No, la mujer no es eso, o no es solamente eso’. No estoy en contra de las mujeres que deciden maternar, y desde su maternidad y sus cuidados resistir, hacer un mundo mejor. Qué bonito que haya mujeres que se dediquen al cuidado, pero lo que me molesta mucho es que, en la escena, que tiene un alto poder de convocatoria, se van perpetuando esos estereotipos”.

Desde ahí, siente que falta muchísimo para romper con los estereotipos: “Afortunadamente cada vez hay más propuestas escénicas, más investigaciones que dicen que a la mujer no solo la podemos representar de esta manera, es necesario que exista una complejidad en la representación femenina, y pues poco a poquito se está haciendo, y es algo que va a continuar”.

Destaca que lo importante es hablarlo y compartirlo y, de antemano, saber que no van a estar de acuerdo: “El debate es sano, también construye, no es para dividirnos, es para enriquecer miradas y perspectivas”.

Con relación a qué hace falta para que hombres y mujeres convivan de una mejor manera, afirma que hay que aceptar que cada quien va a hablar desde donde se puede, que es urgente que cada quien reflexione de manera autónoma la forma en la que se relaciona con las demás personas, que el trato que, por ejemplo, se tiene en casa tendría que ser el mismo que en el trabajo.

Externa que en México no existe una cultura para hablar de la inteligencia emocional, de la frustración, del estrés, y “cuando una está estresada, preocupada, puede que no trate de la mejor manera a las personas, pero también está el ir con la persona y disculparse y explicar el porqué, es hacerse cargo de lo que accionamos y cómo accionamos, pero para eso hay que tener una reflexión todos los días de cómo nos relacionamos con el mundo”.

Añade que para el 8M la Unesco da un discurso, y en este habla mucho de la relación que se tiene con el medio ambiente: “Me pregunto, desde mi accionar en el mundo, cómo me relaciono y cuido el medio ambiente. Es una tarea de todos los días cómo nos relacionamos con el mundo en general, cómo compartimos una noticia y el pensar de otra mujer”.— IRIS MARGARITA CEBALLOS ALVARADO