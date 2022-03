Derribar los estereotipos

“Aún falta derribar estereotipos, seguir abriendo camino; falta que más mujeres nos atrevamos a abrir esos caminos que se nos han dicho que solamente son para los varones”, afirma la psicóloga Rocío Valentina Cabrera Quijano.

La profesional fue entrevistada por el Diario para conocer su opinión respecto al papel que tienen las mujeres en la actualidad en la sociedad y otros aspectos que tienen que ver con la brecha de género.

¿Cuál es y cuál debe ser la definición de la mujer actual?

No hay una definición o no podría haber una exacta, sería muy arriesgado plantearlo como tal, más bien creo que cada mujer tendría que ser como una reflexión o una definición de sí misma. Lo que implica ser mujer, con lo que le ha tocado vivir, desde lo personal y familiar, en el ambiente cultural, incluso político y geopolítico, no es lo mismo una mujer en México que una en Brasil, o pensando ahora en el conflicto en Ucrania o en Rusia, estamos viviendo desde diferentes contextos.

Ser mujer el día de hoy ya significa algo más, como haber ganado libertad. Si nos vamos años atrás, sabemos que la historia nos ha dicho que la mujer ha sido muy subestimada o reprimida. En la época de los filósofos griegos, la mujer era considerada como de segunda categoría, y las oportunidades ni qué decir. Estudiar, por ejemplo, no se contemplaba como algo que la mujer pudiera hacer.

¿Cuál es el papel de la mujer en la sociedad?

Hoy en día ya no se limita solamente a hacer el papel de mamá, porque creo que en el pasado ser mujer era sinónimo de ser mamá, pero hoy la mujer, acentuando la parte de la libertad, tiene más posibilidades, desde si quiere o no ser mamá, cómo se quiere desempeñar en la vida o qué funciones quiere tener. Ocupa un lugar muy importante, en el que ya somos escuchadas, en la mayoría de los casos, ya somos tomadas en cuenta.

¿Cuánto y qué falta para derribar estereotipos?

Definitivamente falta mucho para derribar estereotipos, ¿cuánto?, no se sabe, pero falta seguir abriendo camino, rompiendo estereotipos.

Por ejemplo, veía una película documental sobre Serena y Venus Williams, y se planteaba cómo ellas desde su trinchera, el tenis, se abren un camino en este deporte y con ello abren paso a otras mujeres de su color o etnia, y con el hecho de ser mujer ya llevaba una carga más, un peso más.

Falta que más mujeres nos atrevamos a abrir esos caminos que se nos ha dicho que solamente son para los varones.

¿Cómo la mujer puede encontrar su lugar en la sociedad?

Abriendo estos caminos, expresándose.

¿Qué se ha ganado con tantas luchas por la igualdad y la equidad? ¿En qué han fallado esas luchas?

Precisamente esto, que se den esas oportunidades y que se nos escuche. Estas luchas han fallado cuando se quieren hacer a través de actos que pueden parecer o caer en lo belicoso, o caer en querer imponerse o en pelear para tener un lugar. No se trata de eso, simplemente hay que hacer ese lugar desde donde estoy, así es como lo veo.

¿Qué sigue en busca de un mundo en el que mujeres y hombres convivan de una mejor manera?

Para mí, en la convivencia entre los hombres y las mujeres el pilar siempre va a ser el respeto, y cuestionarnos en un momento dado si estoy teniendo prejuicios, desde dónde los estoy teniendo, analizarlos, reflexionarlos y no simplemente tomar partido.— IRIS MARGARITA CEBALLOS ALVARADO