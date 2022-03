El teatro Peón Contreras, sede de hecho histórico

Resarcir un poco la deuda histórica que se tiene con la lucha de las mujeres es uno de los fines de colocar una placa en el teatro José Peón Contreras, como recordatorio de que en ese sitio se realizó en 1916 el Primer Congreso Feminista de México y el segundo de América, y para manifestar que la lucha feminista no es nueva, ni una moda, sino algo que desde hace más de un siglo se viene haciendo.

La placa se colocará hoy 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en el teatro Peón Contreras, en acto que se celebrará a las siete de la noche y al que asistirán varias autoridades, así como las promotoras de la placa, un grupo de mujeres apartidistas, plurales, profesionistas que se unieron para plantear y hacer realidad esta iniciativa ciudadana.

Una de esas mujeres es Liliana Hesant, quien señala a lo largo de los años la historia de las mujeres ha permanecido empolvada, olvidada o ignorada, por lo que la importancia de colocar una placa para recordar la realización del Primer Congreso Feminista en México es resarcir un poco la deuda histórica que se tiene con la lucha de las mujeres, y en este caso con las mujeres yucatecas como Elvia Carrillo Puerto, Rita Cetina Gutiérrez, Felipa Poot y Rosa Torres González, entre otras.

“Yucatán es una tierra de lucha y nos honra que se reconozca esto. El Estado posee un legado histórico en la lucha de los derechos humanos y sin lugar a duda las mujeres tienen gran injerencia en todo esto”.

“Hay que manifestar que ya no somos invisibles, no estamos empolvadas, que las mujeres que estamos acá estamos accionando, caminando, soñando, deseando… para construir un mundo más justo y equitativo”.

Liliana explica que la idea de colocar la placa nació a principio del año pasado, cuando ella realizaba el proyecto “Caminantes hacia el encuentro”, que rescata la historia de las congresistas y mediante el teatro hace imaginar cómo pudo ser el trayecto de las congresistas desde que se bajaron del tren hasta que llegan al Peón Contreras.

La obra se desarrolla en las calles de la ciudad y se detienen frente a aquellos edificios y lugares que tienen una historia y que marcaron un precedente en la educación y las oportunidades de las mujeres, como la Siempreviva, una sociedad científica y literaria y una revista que en 1870 fundan Rita Cetina Gutiérrez, Gertrudis Tenorio Zavala y Cristina Farfán, y es la primera revista en México que se tiene noticia donde se publicaban escritos hechos por mujeres, hace 152 años, y ella veía que en ese edificio donde estuvo la Siempreviva no hay nada, ni una placa, se daba cuenta que esa historia se está perdiendo y es algo trascendental.

“El teatro José Peón Contreras no dice que ahí fue el Primer Congreso Feminista de México, y el segundo de América, y me generaba indignación que no hubiera representatividad en el espacio público, me preguntaba qué pasa con este poder simbólico de evidenciar públicamente los esfuerzos de muchas mujeres, no nada más es Miguel Hidalgo, o los Niños Héroes, hay muchas mujeres que hicieron grandes cosas y que deben tener el reconocimiento en el espacio público, que es donde transitan personas, donde hay un conocimiento y donde por los menos se activa la pregunta de esta persona quién es, y eso causa curiosidad y a lo mejor eso puede despertar el interés en una investigación”.

Cuenta que compartió la idea a mucha gente y no había tenido el eco que esperaba, y en agosto decidió hacerlo mediante una iniciativa de mujeres, para lo cual se juntó con Amelia Ojeda, abogada; Cindy Santos, Jimena de los Santos y Martha Ruiz, profesoras, investigadoras, archivistas e historiadoras y tienen un proyecto que se llama la Contingenta Siempreviva, también con la actriz y gestora Silvia Káter, con quien ha trabajado en la pieza teatral “El siglo de las Mujeres”, y ella como parte de la colectiva Corriendo con Lobas.

Posteriormente se les unieron otras mujeres, gestoras culturales, Giovanna Jaspersen y Alejandra Guzmán. Señala que elaboraron un documento para que de manera legal, histórica, artística y cultural se fundamentara porqué es importante que se reconozca en el espacio público los esfuerzos de las mujeres. Se lo mandaron al INAH y a finales de septiembre les contestaron que contaban con el apoyo de la institución, directamente el INAH de Yucatán mediante el Palacio Cantón para colocar la placa conmemorativa en el Peón Contreras, lo que finalmente se hará hoy.— IRIS CEBALLOS ALVARADO