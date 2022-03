Honran Congreso Feminista con una obra teatral

En el teatro José Peón Contreras, el mismo escenario donde hace 106 se realizó el primer Congreso Feminista de México, las compañías de Teatro de la Rendija y Silkateatro Andante presentarán la obra “El siglo de las mujeres”, hoy, Día Internacional de la Mujer.

Escrita y dirigida por Raquel Araujo y con las actuaciones de Silvia Káter y Liliana Hesant, la obra trata del Congreso realizado del 13 al 16 de enero de 1916 que reunió a 617 mujeres de todo el Estado para discutir sobre sus derechos.

La presentación dará inicio a las 8 de la noche, después de la develación de una placa que da cuenta del suceso histórico, de lo que informamos en nota aparte.

“Es un orgullo para Yucatán que se haya hecho este congreso acá, aunque no se señalaba que este teatro fue nada menos que el recinto de este evento tan importante”, señala Silvia Káter en entrevista con el Diario.

Acompañada de Raquel Araujo, Liliana Hesant y David Hurtado, asistente de producción y dirección, Silvia considera que la invisibilidad del teatro como sede del congreso no es justa y lo que desean es reivindicar la historia de esas mujeres que lucharon a favor de la equidad, la educación, el voto… de los derechos sociales y políticos de las mujeres.

La placa tiene el aval del INAH.

“Para mí, desde el génesis del proyecto (la obra), ir conociendo a estas mujeres y sus luchas es ver un panorama de lo afortunadas que somos; en efecto, hay todavía un camino muy largo por recorrer, pero gracias a todas esas mujeres que abrieron brecha estamos paradas aquí y tenemos la oportunidad de dedicarnos al teatro como profesión”, comenta Raquel Araujo.

La directora de La Rendija añade que todo lo anterior parecería poca cosa, “pero pensar que apenas se pudo empezar a ejercer el derecho al voto en nuestro país en 1953, de pronto resulta asombroso”.

La obra narra todo por lo que tuvieron que pasar las mujeres de esa época, en la que la religión tenía tanto peso, para llegar al Peón desde distintos puntos de Yucatán para hacer preguntas sobre la educación y cuestionar sobre la decisión de tener hijos o no, de divorciarse o no, o de tener propiedades.

“Solo imaginar que entre estas paredes, que en estos muros, que esta reverberación en este espacio contuvo el aliento y las voces de esas 617 mujeres es emocionante… Es como si los ecos de sus voces volvieran a nosotras y nos hicieran reflexionar un poco sobre el tiempo que nos está tocando vivir ahora”.

Invisibilidad

Por su parte, Liliana Hesant lamenta que en Mérida aún falta mucho por hacer en el tema de las mujeres.

“En principio se me hace doloroso y lamentable que no exista información de (la revista femenina) La Siempreviva o que en el único libro que hay del teatro Peón Contreras no hay ninguna mención del primer Congreso Feminista que pareciera ser por ciertas decisiones de edición, pero que habla mucho de la representatividad del cuerpo de la mujer y de su lucha y los esfuerzos que han hecho”.

Liliana señala que si desde entonces se hubiera empezado a documentar el feminismo de la década de 1960, la primera ola en Estados Unidos en realidad sería la segunda, pues en Yucatán empezó realmente un movimiento con la Liga Feminista, Elvia Carrillo Puerto, Rita Cetina y Felipa Poot, entre otras.

“Con toda la investigación que se ha hecho en ‘El siglo de las mujeres’ cada vez sabemos más nombres, lamentablemente no hay rostros ni audios, no es equitativa la historia, se ha escrito mayoritariamente desde una visión masculina”, dice Liliana.— Jorge Iván Canul Ek