Invita Máscaras, Teatro y Títeres a otros compañías

Con la presentación de la obra “Conejo a la Luna”, este domingo 13, a las 12 del día en el lobby del teatro Armando Manzanero, dará inicio el programa “Vamos a musicotitiritear”, impulsado por la compañía Máscaras, Teatro y Títeres.

“Vamos a tratar de generar una cultura de títeres en el Estado, no significa que no haya un movimiento en Yucatán, pero al parecer todavía no hemos llegado a ese punto importante como cultura del títere”, señaló Manuel Erosa Tamayo, director de la compañía.

En rueda de prensa, acompañado de Elbert Tun Perera y Sandra Aída Castro, Manuel Erosa informó que el programa se llevará al cabo el segundo y cuarto domingo de marzo a junio y, además de espectáculos de títeres, habrá talleres, charlas y venta y exposición de títeres.

Además de “Conejo a la Luna”, que se ha presentado en otras ciudades de México y en el extranjero, también están programadas las obras “El panadero y el diablo” y “El titirixote de La Mancha”, informó.

Festivales

Subrayó que “Vamos a titiritear” sería un primer paso para luego hacer un festival de títeres local, uno nacional y hasta uno internacional como ocurre en varios estados del país.

Manuel Erosa invitó a otras compañías a sumarse al proyecto, ya sea para presentar un espectáculo o brindar una charla o taller.

“Sabemos que hay compañías muy importantes de títeres. De diez años para acá ha crecido 60% la participación de los artistas de escena o teatro de títeres” en el Estado.— Jorge Iván Canul Ek