“Hacer teatro, cuestión de fe”: Juan Ramón Góngora

Con tres obras de teatro, el actor y director Juan Ramón Góngora celebrará, a partir de hoy, 41 años de trayectoria artística.

El artista se siente feliz porque celebrará este aniversario en el teatro y también su cumpleaños número 57, el 21 de este mes.

Comentó que este año, aprovechando que ya se reactiva la actividad teatral de Yucatán y en abril, que es el mes de su cumpleaños, se animó a festejar lo que pospuse el año pasado.

Recordó que el año pasado cumplió junto con otros compañeros 40 años de actividad teatral ininterrumpida comprobables y éste los 41.

Recordó que en 1980 un grupo de adolescentes, entre Raquel Araujo, Juan de la Rosa, Maritere Sosa, Jazmín López “Tina Tuyub”, Lupita López Ortiz y él entraron a Bellas Artes. Tuvieron al queridísimo Paco Marín como maestro, entre otros.

La primera obra en la que actuó fue “La cantante calva” el 1 de mayo de 1981, en el Salón de Danza de la Escuela estatal de Bellas Artes, que estaba en el centro.

Juan Ramón lleva más de cien obras realizadas, tanto como actor o director, como dramaturgo.

“Hago de todo, la generación a la que pertenezco aprendió a hacerlo todo porque era necesario hacerlo solo, desde utilería, escenografía, montar coreografías, hacer diseño de vestuario, escribir... todo”.

“Me jacto de que he sido muy ecléctico, he querido conocer de todo y he hecho de todo. He dirigido tragedia griega, ópera, zarzuela, cuplés, melodramas, comedia, farsas, todo”.

La obra en la que está participando en estos días es “Papacito 3 piernas largas”, en el Centro Cultural José Martí del Parque de Las Américas.

Expuso que la obra está basada en un novela muy famosa, “Papacito piernas largas” de una autora norteamericana muy vanguardista de nombre Jane Webster y es una novela epistolar que ha tenido muchas adaptaciones al teatro y al cine.

La obra la crearon Kevin Llanes, un joven actor egresado de la Escuela Superior de Artes de Yucatán, y él, quien también dirige y actúa en esta obra.

Juan Ramón recordó que a Yucatán regresó en 2011 luego de residir en Ciudad de México, donde era maestro de Filosofía y Letras, en la Universidad Nacional Autónoma de México, y maestro del Instituto Andrés Soler.

Compartió que mantenerse 41 años activo en el mundo teatral lo ha hecho “creyendo”. “Es una cuestión de fe. Da mucho trabajo, es una vida muy difícil, muy inestable, la pandemia nos terminó de revolcar pero he tenido la suerte, la fortuna, de contar con el apoyo de amigos, de la familia, para seguir adelante y siempre se abren caminos. Es vocación”.

“He intentado dedicarme a otras cosas, como la docencia, que suman 20 años en diferentes momentos pero no hay manera de hacer el tiempo completo, no hay manera de dedicarse a todo. Sería posible que hubiese la empresa teatral que te contrate y te da todo resuelto pero cuando se trata de levantar la empresa de cero que es lo que estamos haciendo en general los artistas en Yucatán, sí es muy absorbente”.

“Yo considero que estamos en este mundo para descubrir nuestra misión, y creo que mi don está en esto porque en el teatro yo no hago cuestiones de modas”.

“Uno de mis recursos ha sido hablar de la condición de la mujer en el mundo y bendito a Dios ya no necesitan las mujeres que ningún varón hablen por ellas”.

Juan Ramón ha hecho obras como “Adiós pichora” y “Los ojos de un hombre enamorado”.

Aclaró que no se considera dramaturgo porque en realidad lo que hace es ordenar materiales ajenos y lo considera una dramaturgia más escénica.

De sus facetas artísticas la de actuar es la que le ha dado más satisfacciones pero lo que más le gusta es ser director de teatro, de escena.

Compartió que su mayor alegría es sentirse útil. Y su mayor tristeza son las pérdidas de amigos, seres queridos, y eso le lleva hablar un poco de la frustración.

Al llegar a estos 41 años de trayectoria artística “me falta visualizar un lugar donde germine lo que estoy haciendo, sembrar un jardín me hace alta”, subrayó.

Su mayor deseo es que los artistas escénicos tengan un teatro dignamente remunerado y con respeto.

El grupo teatral que representa se llama compañía Sonar la noche teatro y para cada proyecto se cambian los artistas.

Concluyó que hay buen teatro en Yucatán, pero no hay buena difusión y formación de públicos.

Juan Ramón presentará hoy viernes y el 8 de abril, en el Centro Cultural José Martí, la obra “Papacito 3 piernas largas”, a las 8:30 p.m. La cuota de recuperación es $150. Los boletos se pueden adquirir una hora antes de la función o se solicitan en el teléfono 9992-00-67-85.

Mañana sábado 2, en Le Cirque Galería, presentará “Pleito conyugal”, a las 8 p.m. Los boletos tienen un precio de $200 y se pueden solicitar al teléfono 9992-00-67-85.

El sábado 9 de abril, en la cineteca del teatro Armando Manzanero, presentará “Discordia y cuestión de amor”, a las 8 p.m. Es un espectáculo al estilo bululú y será la función número 79 de este montaje. La cuota de recuperación es de $150 el día del evento y en preventa $100. Los boletos se solicitan en el teléfono 9992-16-91-08.

Esa obra hizo merecedor a Juan Ramón Góngora del premio al mejor actor del Primer Festival Internacional Teatro Casa Tanicho, en el 2016.— Claudia Ivonne Sierra Medina