Se acerca serpiente lunar

Dos lluvias de estrellas, el descenso de Kukulcán lunar y varios acercamientos de planetas a la Luna se registrarán este mes de abril.

Uno de los primeros fenómenos que tendrán lugar es el de la serpiente lunar, que se podrá observar al amanecer del 16 de abril, cuando es Luna llena.

Así lo puntualiza Eddie Salazar Gamboa, investigador y astrónomo, quien añade que este fenómeno arqueoastronómico coincide con la Luna de la crucifixión, ya que en el calendario religioso la Pascua no puede ser antes del 22 marzo ni después del 25 abril, sino que tiene que caer en ese período de tiempo y debe haber una luna llena en Semana Santa.

De ahí que la Luna llena después del 22 marzo sea tan importante, debido a que el Domingo de Pascua es el eje de las fiestas religiosas en la religión católica y judía, y no puede haber Semana Santa sin Luna llena. Y es justo la Luna llena de ese período la que forma la serpiente lunar, que tampoco puede suceder sin Luna llena.

El fenómeno fue visto y documentado por primera vez en 1993 por Víctor Segovia Pinto y el propio Eddie Salazar.

Este peculiar descenso nocturno de Kukulcán lunar se puede ver entre las tres y las cinco de la mañana.

Salazar Gamboa apunta que hay un grupo de arqueólogos que no está de acuerdo con el descenso de Kukulcán solar ni lunar, es decir, piensan que estos fenómenos son una coincidencia y no fueron planeados por los mayas, pues los mayas no eran científicos al 100 %, sino más bien se valían de los simbolismos, de lo mítico y la naturaleza, y como tal vivían en comunión con la naturaleza y disfrutaban los fenómenos naturales alrededor del sol y la luna, tenían gran respeto al fuego y al agua, elementos a los que daban un sentido religioso.

Respecto a las lluvias de estrellas de este mes, detalla que se trata de las Líridas y las Eta Acuáridas.

La primera se registrará del 16 al 25 de abril, siendo el pico de máxima precipitación los días 22 y 23. La precipitación es de entre 5 y 25 meteoros por hora, alcanzando la última cifra en los días ya citados.

Esta lluvia de estrellas de las Líridas se puede ver a partir de las 11 de la noche a nivel del Este y Noreste de la bóveda celeste.

El investigador recuerda que esta lluvia de meteoritos es causada por el cometa 1861, que fue uno de los más brillantes conocidos.

Las Eta Acuáridas tienen su punto cumbre el 5 de mayo, pero se pueden ver desde el 21 de abril y hasta el 20 de mayo. La precipitación es de 60 meteoros por hora. Se observa a partir de las 4:40 mañana, poco antes del amanecer, ya que con la salida del Sol a las 6:44 la luminosidad ya no permite ver la caída de los meteoros.

Esta lluvia de estrellas la produjo el cometa Halley que visitó la órbita de la Tierra por última vez en 1986. Se estima que este cometa regresará en 2061, a menos que se fragmente, pues los cometas van perdiendo masa, se debilitan y acaban fragmentándose.

Eddie Salazar, indica que este mes también se tendrán varios acercamientos de planetas a la Luna, fenómenos que son para observadores que gustan de mirar al cosmos, pues aunque no son tan sorprendentes, al acercarse a la Luna los planetas cobran mayor brillantez.

El 24 de abril Saturno estará a 4.5 grados al norte de la luna; el 25 Marte estará a 3.9 grados; el 27 Venus estará a 3.8 grados, y ese mismo día Júpiter estará a 3.6 grados, en todos estos casos al norte de la Luna; y el día 30, Venus estará a .2 grados al Sur de Júpiter, en un acercamiento entre estos planetas.

Adicionalmente, el 30 de abril se registrará un eclipse parcial de Sol que no será visible.— Iris Margarita Ceballos Alvarado