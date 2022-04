Un libro para el recuerdo

En diciembre de 1995, tras una presentación en Miami, un grupo de pintoras yucatecas expuso en las paredes del aeropuerto de Mérida. La invitación estuvo a cargo de Héctor Navarrete Muñoz, quien un mes antes asumió la dirección de la terminal aérea, aún de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA).

La exposición fue la primera de las más de 500 que se han realizado de manera ininterrumpida durante 25 años en la terminal aérea y que se pueden ver en el libro “Arte al vuelo”, de reciente aparición. En él se hace un repaso por algunas de las muestras artísticas que engalanaron el lugar desde 1995 hasta 2020.

La idea de convertir los pasillos de la terminal aérea en galería de arte fue del propio directivo, con el objetivo de destacar y dar a conocer el arte yucateco.

Así lo recuerda el director del aeropuerto en entrevista con el Diario. “El maestro Manuel Lizama me decía: ‘Don Héctor, necesitamos espacios para los pintores yucatecos; no hay galerías’. Claro, estoy hablando de hace 25 años cuando no había muchas, a diferencia de hoy”. Y así fue como convirtió a la instalación en pionera.

“En 2005, ante el Consejo Internacional de Aeropuertos, mostramos el trabajo que se había hecho aquí y algunos aeropuertos lo comenzaron a hacer para atender mejor a pasajeros”, añade.

Por la galería de la terminal han pasado grandes artistas, como Sandra Nikolai, Enrique Trava, Gastón Barbachano, Malena Peón, Víctor Argáez y Reynaldo Bolio “Pacheli”, entre otros. También han expuesto colecciones el Instituto Nacional de Antropología e Historia, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el Banco de México, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, Impulso Universitario, la Facultad de Economía y Diario de Yucatán.

Exponer en la terminal brinda impulso a la carrera de los artistas, señala. Al principio había cierto escepticismo de los creadores, pero hoy muchos buscan estar ahí. Tal ha sido la influencia del espacio que incluso ha promovido exposiciones fuera de sus instalaciones, como en Paseo de Montejo con obras de Leonora Carrington y José Luis Cuevas.

“Todo eso rescatamos en el libro, al igual que las visitas que hacía Armando Manzanero. El libro es un recordatorio, un compendio, flashazos, momentos de las exposiciones y la forma en que pudimos recordar a quienes han expuesto”, finaliza el directivo.— Iván Canul Ek