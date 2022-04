Semana Santa 2022 en Mérida: Horarios de los viacrucis y oficios del Viernes Santo

Oficios de Jueves Santo en el centro de Mérida

Catedral de Mérida

Viernes

12. i.m. Meditación de las últimas palabras del Señor en la cruz.

3 p.m. Liturgia de La Pasión del Señor, con la adoración a la Santa Cruz y la sagrada comunión.

5, procesión del Santo Entierro.

5:30, novena de Jesús de la Misericordia.

7, Marcha del silencio; 8, Rosario de pésame a la Virgen.



Santa Lucía



2 p.m. Viacrucis y las 7 palabras; 3, Sagrados oficios; 4, Procesión del santo entierro y rosario de pésame.

Nuestra Señora de la Consolación (Monjas) Viernes: 5 p.m. Oficio de adoración de la Cruz; 6:30, Viacrucis; 7:30 Momento mariano.



Nuestra Señora de Yucatán



Viernes: 9:30 a.m. Viacrucis dentro de la iglesia (hay que inscribirse); 12 i.m. Celebración de la Pasión del Señor (hay que inscribirse). También se transmitirá en vivo.

7 p.m. Rosario del pésame a la Virgen María (hay que inscribirse)



Nuestra Señora de Guadalupe



Viernes: 10 a.m. viacrucis (sale del parque de la Luchita); 3 p.m. las 7 Palabras y después la celebración de la Pasión de Jesús; 7 p.m. Rosario de pésame



San Martín de Porres



Viernes: 3 p.m. las 7 Palabras y después la celebración de la Pasión de Jesús; 7 p.m. rosario de pésame.



San Juan Diego



Viernes: 1:30 p.m. las 7 Palabras y después la celebración de la Pasión de Jesús; 7 p.m. rosario de pésame.



San José



Viernes: 1:30 p.m. las 7 Palabras y después la celebración de la Pasión de Jesús; 7 p.m. rosario de pésame.



Nuestra Señora del Rosario



Viernes

11 a.m. Viacrucis; 12 i.m. Santos oficios; 7 p.m. Rosario de pésame.



Nuestra Señora de Lourdes



Viernes: 9:30 a.m. Viacrucis en la parroquia, los niños con sus papás; 11 a.m. viacrucis en el templo parroquial; 11 a.m. viacrucis comunitario (salida en el parque de Los Mangos); 4 p.m. Reflexión de las 7 palabras; 5 p.m. Acción litúrgica: lectura de la Pasión del Señor, Oración universal, Adoración a la Cruz y Comunión; 7:30 p.m. Marcha del silencio (salida en el parque de Los Mangos); 8 p.m. Rosario de Pésame; 9 p.m. Procesión del Santo Entierro, en los alrededores de la iglesia parroquial.



Sagrada Familia



Viernes: 12 i.m. Viacrucis; 3 p.m. Oficios de La Pasión; 7, Rosario de pésame.



Nuestra Señora del Perpetuo Socorro



Viernes: 10 a.m. Viacrucis; 3 p.m. Oficio; 7 Rosario de pésame.



San Sebastián Mártir



Viernes: 2 p.m. viacrucis viviente (saldrá de la capilla de Pío X) hasta llegar a San Sebastián.; 4 p.m. liturgia de las palabras; 7 p.m. Rosario de pésame y marcha del silencio.

San Juan Bosco



Viernes: 17:30 horas



Cristo Luz



Viernes: 6 p.m.



San Pedro



Viernes: 7:30 p.m.



Ermita de Santa Isabel



Viernes

10 a.m. Viacrucis; 12 i.m. Las 7 Palabras; 12:30, oficio de viernes santo; 7, marcha del silencio (saliendo del Panteón Florido), 8, rosario de Pésame.



Santiago Apóstol



Viernes

10 a.m., Viacrucis; 3 p.m. Celebración de La Pasión del Señor; 6, Marcha del Silencio; 6:30, Las 7 palabras y santo rosario.



San José de la Montaña



Viernes

11:30, Santo Oficios.



Nuestra Señora de la Candelaria

Viernes

8 a.m., apertura del templo; 1 p.m. viacrucis; 3, santos oficios; 5, rosario de pésame.



El Jesús

Viernes

11. a.m. Viacrucis; 5 p.m. Oficios



San Juan Bautista



Viernes

3 p.m. Oficios

Horario de los oficios del Viernes Santo en el Poniente de Mérida

Imagen de Nuestra Señora de Fátima.

Parroquia de la Transfiguración del Señor

Viernes: Viacrucis. 9 a.m., 111:30, Meditación de las 7 palabras; 12 i.m. Celebración de la liturgia de la Pasión del Señor; 7 p.m. Marcha del silencio (salida en la iglesia); 7, Rosario de Pésame.



Nuestra Señora del Santo Rosario.



Viernes: 12:30 viacrucis; 2 p.m. oficios; 7 p.m. rosario de pésame.



Santa Teresa de Calcuta



Viernes: 11:30 a.m. viacrucis; 1 p.m. oficios; 7 p.m. rosario de pésame (rosario de los 7 dolores).



Nuestra Señora de Fátima



Viernes: 3 p.m.



La Ascensión del Señor



Viernes: 10 a.m. viacrucis; 5:30 p.m. las 7 palabras; 6 p.m. oficio de la Pasión del Señor, marcha del silencio y rosario de pésame.



Corpus Christi



Viernes

11 a.m. Viacrucis; después oficios de viernes santo y adoración a la Cruz, a las 5:30 p.m. Marcha del silencio (con salida en el Parque Ecológico del poniente).



San Vicente de Paúl



Viernes.

11 a.m. Viacrucis; después oficios de viernes santo y adoración a la Cruz, a las 5:30 p.m. Marcha del silencio.



San Juan Pablo II

Viernes

11 a.m. viacrucis viviente (salida del campo de fútbol 7); 1 p.m. Santos oficios; 6, Marcha del silencio; 7:30, representación de las 7 palabras; 10, rosario de pésame.



Cristo Sumo y Eterno Sacerdote



Viernes

8:30 a 10:30, Viacrucis (con salida en diferentes puntos); a las 6 p.m. Celebración de la Pasión.



Espíritu Santo.



Viernes

5 p.m. Celebración de la Pasión.



La Encarnación



Viernes

5 p.m. Celebración de la Pasión.



San Martín Caballero



Viernes

8 a.m. Viacrucis; 12 i.m. y 5 p.m. Santos Oficios.



Nuestra Señora del Pilar



Viernes

8 p.m. Oficios.

Horario de los oficios el Viernes Santo en el Norte de Mérida



Nuestra Señora del Líbano



Viernes: 10 a.m. viacrucis y al terminar se rezarán las 7 palabras; 5 p.m. confesiones; 6, oficios y adoración de la Cruz; 7, Marcha del silencio y Rosario de pésame.



San José Sánchez del Río



Viernes: 8 a.m. Oficio de lectura y laudes; 10, Viacrucis comunitario (punto de reunión en terreno de la sede parroquial que está en la calle 53 entre 98 del fraccionamiento Las Américas); 3 p.m. Coronilla de la Divina Misericordia; 4, oficios litúrgicos de la Pasión y muerte del Señor; 7:30, Rosario de pésame a la Virgen Dolorosa.



María Inmaculada



Viernes: 10 a.m. Viacrucis; 12 i.m. Santos oficios; 6 p.m. Marcha del silencio y rosario de pésame al llegar a la sede parroquial.



San Jorge



Viernes: 10 a.m. Viacrucis; 12 i.m. Santos oficios.



María de Guadalupe



Viernes: 10 a.m. Viacrucis; 12 i.m. Santos Oficios.



San José



Viernes: 3 p.m.



Medalla Milagrosa:



Viernes: 3 p.m.



El Señor de la Divina Misericordia



Viernes



10 a.m. Viacrucis; 5:30 p.m. Oficios; 7, marcha del silencio



Nuestra Señora del Carmen

Viernes

10 a.m. Viacrucis; 4 p.m. Oficios; 7:30, marha del silencio



Cristo Resucitado



10 a.m. Viacrucis; 3 p.m. Oficios; 7:30, Marcha del silencio (salida en la capilla de San Antonio de Padua), 8, Rosario de pésame.



Santa María de Guadalupe



Viernes

12 i.m. Viacrucis; 3 p.m. Oficios.



Nuestra Señora de la Asunción



Viernes

10 a.m. Viacrucis; 12 i.m. Las 7 palabras; 5 p.m. Celebración litúrgica; 7:30, rosario de pésame.

Horario de los oficios del Viernes Santo en el Oriente de Mérida



Santos Mártires Mexicanos



Viernes: 4 y 5:30 p.m.



Sagrado Corazón de Jesús



Viernes: 10 a.m. Viacrucis (alrededor del parque); 3 p.m. Santos oficios; 6:30, marcha del silencio (saliendo del Rancho del Charro sobre la calle 26 hasta la parroquia); 7, rosario de pésame; 7:30, marcha del santo sepulcro.



San Nicolás de Bari



Viernes

9 a.m. Laudes; 12 i.m. Viacrucis, (saliendo de la Iglesia al parque de San Nicolás); 2 p.m. Las 7 palabras; 5, Pasión de Nuestro Señor Jesucristo, marcha del silencio y rosario de Pésame.



María Auxiliadora



Viernes

5 p.m. Santos oficios, lectura de La Pasión; Adoración a la Santa Cruz y distribución de la comunión.



San Juan Bosco



Viernes

3 p.m. Santo Oficios, lectura de La Pasión; adoración de la Santa Cruz y distribución de la Comunión (con transmisión).



Santo Domingo Savio



Viernes

12 i.m. Santos Oficios, lectura de La Pasión, Adoración de la Santa Cruz y distribución de la Comunión.



Santo Niño de Atocha



Viernes

12 i.m. Viacrucis; 2:30 p.m. Las 7 palabras; 3:30, los oficios; 6, la marcha del silencio y a las 7 rosario de pésame.



Guadalupe



Viernes

11 horas, Viacrucis; 1 p.m. Las 7 Palabras; 2, oficios; 6, Marcha del silencio y Rosario de Pésame.



María Madre de la Iglesia



Viernes

10:30 a.m. Viernes santo de la Pasión del Señor; 11:30, las 7 palabras; 12, celebración, 6:30 p.m. Marcha del Silencio, 7, rosario de Pésame.



Inmaculado Corazón de María



Viernes

11:30 a.m. la celebración de la Pasión; 12;30, Las 7 palabras; 1:15 p.m. Celebración; 6:30 Marcha del Silencio, 7, rosario de Pésame.



El Buen Pastor



Viernes 9 a.m. Viacrucis; 5 p.m. Oficios; 8, Marcha del silencio y rosario de Pésame.



María Madre de la Divina Gracia



Viernes

9 a.m. Viacrucis; 1 p.m. Oficios; 8, Marcha del silencio y rosario de Pésame.



Espíritu Santo



Viernes

9 a.m. Viacrucis; 4 p.m. Oficios; 8, Marcha del silencio y rosario de Pésame.



San Marcos



Viernes

9 a.m. Viacrucis; 3 p.m. Oficios; 8, Marcha del silencio y rosario de Pésame.



Parroquia Cristo Rey de Pacabtún-Santuario del Divino Niño Jesús



Viernes

10 a.m. Viacrucis de niños (en la parroquia); 11, Viacrucis para adultos mayores; 12:30 p.m. Viacrucis viviente (con salida en el Campo de béisbol); 2, las 7 Palabras; 3, Santos Oficios; 7:30, marcha del silencio; 8, rosario de Pésame.



La Candelaria

Viernes

12:30 p.m. Viacrucis; 2, Las 7 palabras; 3, Santos Oficios; 7:30, Marcha del silencio; 8, rosario de pésame.



Los Santos Reyes



Viernes

12:30 p.m. Viacrucis; 2, Las 7 palabras; 3, Santos Oficios; 7:30, marcha del silencio; 8, Rosario de Pésame.



San Juan Diego



Viernes

12:30 p.m. Viacrucis; 2, Las 7 palabras; 3, Santos oficios; 7:30, marcha del silencio; 8, rosario de Pésame.



San Rafael Arcángel



Viernes

3 p.m. Oficios; 6:30, marcha del silencio y al concluir, a las 7, el rosario de pésame.



San Gabriel Arcángel



Viernes

1 p.m. Oficios; 6:30, marcha del silencio y al concluir, a las 7, el rosario de pésame.



Santa María Goretti



Viernes

1 p.m. Viacrucis; 3 p.m. Santos Oficios; 6, marcha de silencio; 7, Rosario de pésame.



Nuestra Señora de la Asunción



Viernes

5 p.m. Santos oficios



Nuestra Señora de Guadalupe



Viernes

11 a.m. Santos Oficios.





San José Nazareth



Viernes

12 i.m. Santos Oficios.



Santísima Trinidad



Viernes

1:30 p.m. Santos Oficios.



Horario de los oficios del Viernes Santo en iglesias del Sur de Mérida



SANTA ROSA



Viernes



11 a.m. Viacrucis; 1 p.m. Oficios de Semana Santa; 7 p.m. Meditación de las 7 palabras; 8, rosario de pésame.



San Judas



Viernes

11 a.m. Viacrucis; 1, Oficios de Semana Santa; 7 p.m. Meditación de las 7 palabras; 8, rosario de pésame.



Santo Tomás



Viernes



1 p.m. Viacrucis; 3, Oficios de Semana Santa; 7 p.m. Meditación de las 7 palabras; 8, rosario de pésame.



La Encarnación



Viernes

1 p.m. Viacrucis; 3, oficios de Semana Santa¸7 p.m. Meditación de las 7 palabras; 8, rosario de pésame.



San Francisco de Asís



Viernes

3 p.m. Oficios.



Inmaculada Concepción



Viernes

1 p.m. Oficios.



Santa Clara de Asís



Viernes

1 p.m. Oficios.



San Francisco Javier



Viernes



1 p.m. Oficios.



Santa Cecilia



Viernes

1 p.m. Oficios.



Santísima Trinidad



Viernes

1 p.m. Oficios



Mater Dolorosa



Viernes



2:30 p.m. Viacrucis y oficios.



San Antonio de Padua



Viernes



1:30 p.m. Santos oficios