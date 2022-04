Las mejores playas de Mérida según Despegar

Las playas en México se caracterizan por la calidez del agua y la blancura de la arena, pero aun así es necesario reconocer cuáles son las mejores de determinadas ciudades antes de visitarlas, para no ir a una de baja calidad si quizá hay una mucho mejor cerca de donde estás parando.

Por ese motivo, si planeas visitar Mérida deberías saber cuáles son las mejores playas según el sitio Despegar, para tener la posibilidad de pasar excelentes días gracias a los atractivos turísticos que posean y a la calidad general de las mismas.

Las 5 mejores playas

Playa de Sisal

Esta playa también tiene arena blanca, las dunas son muy agradables y tiene buenos hoteles en Mérida que se adaptan a todo tipo de presupuestos. Una de las mejores cosas que tiene es que su gente se preocupa por la calidad del lugar, y de hecho tuvieron que remodelarlo para que sea propicio, donde se pueda respirar aire puro y observar el atardecer.

En cuanto a los atractivos turísticos, podrás visitar la aduana del puerto, los manglares que hay en la ciénaga, el fuerte en el cual se defendían de los ataques piratas, el imponente faro, etc. Un dato muy curioso de este lugar, es que fue el primero de todo Yucatán en el cual se instaló un telégrafo, y data del año 1865 cuando la emperatriz Carlota de México llegó al puerto.

San Crisanto

Esta es una pequeña playa ubicada en Sinaché, y se distingue por tener arena blanca, manglares, cenotes y un ecosistema muy rico en vegetación. En cuanto a los manglares, poseen más de 1km de largo y su ancho es de metro y medio, y, al ser poco profundos, podremos observar su biodiversidad desde nuestras pequeñas embarcaciones.

Si hablamos de los cenotes, allí hay más de 30 y aproximadamente 20 de ellos fueron remodelados para que los usen los turistas. Si quieres hacer un paseo guiado, visitarás una salina activa muy curiosa. Lo mejor es ir durante los primeros días de agosto, pues en esa época festejan “Venecia Yucateca”, que es un festival en el cual podrás degustar bebidas hechas con mayor cantidad de agua de coco, y comidas creadas a base de nuez.

Playa Chelem

Este es un famosísimo puerto pesquero, que se disfrute sobre todo a través de poder caminar en la orilla o pasear a caballo, dos actividades absolutamente relajantes y tranquilizadoras. En la ría de Chelem podrás ver una gran cantidad de aves migratorias y llevar a cabo actividades turísticas. Si quieres llegar aquí de manera segura y rápida, en Progreso te ofrecerán transporte a precios muy económicos.

Si bien es una playa muy hermosa por su relajante oleaje y arenas blancas, pocos bañistas van a visitarla porque no hay muchos hoteles en Mérida que estén cerca. Por ello, es un lugar ideal para pasar un día de tranquilidad absoluta, ya sea solo o con tu familia.

Parque Nacional Arrecife Alacranes

El Parque Nacional Arrecife Alacranes se caracteriza por ser la estructura coralina más grande del Golfo de México, y además en Yucatán no hay otro arrecife más que este. Si quieres saber por qué islotes está formada, estos son 5: Desterrada, Pérez, Desertora, Blanca e Isla Pájaros.

En el caso de que quieras conocer las actividades que podrás realizar aquí, al ser aguas de poca profundidad, podrás visitar las dunas y los manglares, tomar paseos en barco, relajarte en la playa y hacer buceo recreativo. Al igual que en la ría de Chelem, en ese sitio tendrás permitido llegar desde Puerto Progreso.

Telchac, Yucatán

No solo es un puerto pesquero, sino que tiene la particularidad de ser un pueblo y es considerado como una las mejores playas en todo Mérida. Sus principales atractivos son el Museo del Mar, el palacio y la iglesia municipal, el amplio muelle, y más. Además, a 10 minutos hay una playa de coco en la que puedes disfrutar de este delicioso manjar natural.

En el exclusivo Museo del Mar, te encontrarás con fauna marina, fósiles, estrellas de mar, varios tipos de caracoles, etc. Como dato curioso, a la zona playera se la llama Telchac Puerto para que sea más fácil diferenciarlo del Telchac Pueblo, y así evitar confusiones.

3 actividades para realizar en la playa

Deportes de equipo

Como realizar deportes en solitario no es una gran idea por el aburrimiento que suele conllevar, siempre es válido y entretenido ir con amigos o buscar un grupo en el cual adaptarse y realizar actividades recreativas que te harán divertir y, además, realizarás ejercicio.

La playa suele ser un excelente lugar para jugar al vóley ya sea a partido único o creando un torneo exprés en el cual todos puedan demostrar sus habilidades. El fútbol también puede ser una gran alternativa, y si no quieres terminar con los pies dañados, siempre podrás recurrir a una pelota playera ligera.

También hay otro juego característico en las playas de Mérida, que se juega en equipo pero quizá no sea igual de divertido para todos, y estamos hablando de tirar la soga. En él, ambos bandos deberán medir sus fuerzas hasta que uno de los dos deba rendirse o pierda su parte de la soga. Es un juego especialmente divertido para los fortachones.

Jugar con la arena

Cuando vas con niños pequeños, no hay nada mejor que jugar a construir los clásicos castillos de arena, y competir entre sí por ver quién es el que mejor lo hace. Recomendamos ir bien equipado a la playa, y por eso deberás llevar cubos, palas y pequeños rastrillos con el fin de que la experiencia sea más profunda e inolvidable.

¡Ejercicio!

La realidad es que no es completamente necesario hacer uso del mar para disfrutar correctamente un día de playa. A veces es suficiente con tener ganas, para pasar una jornada ideal gracias a la arena, el sol y tus seres queridos. Si no quieres realizar deportes, puedes aprovechar el tiempo fortaleciendo tu cuerpo con flexiones, trote, abdominales y, por qué no, nado.