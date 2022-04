Presbítero Alejandro de J. Álvarez Gallegos: Compartamos los alimentos

Hoy en Jueves Santo celebramos la misa de la cena del Señor. Una cena, una comida donde Jesús partió y compartió el alimento con sus discípulos; compartió el pan y el vino para repartir, a su vez, a todos, la eucaristía se vuelve alimento y comida de todos para dar vida eterna. En esta noche, es costumbre en muchas parroquias e iglesias bendecir el pan y compartirlo.

A propósito, el papa Francisco en la Pre-Cumbre de la ONU sobre Sistemas Alimentarios, inaugurada en julio de 2021 en Roma, recordó que es deber de todos “extirpar la injusticia” del hambre en el mundo mediante políticas valientes.

De ahí el fuerte llamamiento del Papa a “un cambio radical”: no basta con centrarse en la tecnología para aumentar la capacidad del planeta, si el resultado es “explotar la naturaleza hasta el punto de esterilizarla, ampliando así no solamente desiertos externos sino también desiertos espirituales internos”; no basta con producir “alimentos suficientes” si luego muchos “se quedan sin su pan de cada día”.

Entonces, ¿qué se puede hacer? El pontífice ofrece algunas sugerencias concretas: en primer lugar, juega un papel importante “la transformación cuidadosa y correcta de los sistemas alimentarios”, para que sean “ambientalmente sostenibles y respetuosos con las culturas locales”. Su objetivo, en esencia, debe ser “aumentar la resiliencia, fortalecer las economías locales, mejorar la nutrición, reducir el desperdicio de alimentos y brindar dietas saludables accesibles para todos”.

Pero el cambio debe empezar desde dentro, advierte el Papa, porque el objetivo de “hambre cero” no se consigue con la mera producción de alimentos, sino “necesita una nueva mentalidad y un nuevo enfoque integral y diseñar sistemas alimentarios que protejan la Tierra y mantengan la dignidad de la persona humana”.

Además, el sueño que todos tienen "la responsabilidad de realizar", escribe el papa Francisco, es el de “mundo en donde el pan, el agua, las medicinas y el trabajo fluyan en abundancia y lleguen primero a los más menesterosos”. “La Santa Sede y la Iglesia católica —asegura— se pondrán al servicio de este noble fin, ofreciendo su contribución, uniendo fuerzas y voluntades, acciones y sabias decisiones”.

Que hoy, al celebrar la misa de la cena del Señor salgamos más conscientes de cuidar el alimento, de compartirlo con los más necesitados y de participar en la eucaristía con un ánimo más decidido para fortalecer nuestra fe, renovar nuestra esperanza para vivir la caridad.